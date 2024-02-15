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«الثقافة والسياحة» تنظم يوماً مفتوحاً في «الهيلي 14»

سيتمكن الزوار من مشاهدة مجموعة استثنائية من القطع الأثرية (من المصدر)
16 فبراير 2024 01:08

أبوظبي (الاتحاد) 
تنظم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي يوماً مفتوحاً أمام أفراد المجتمع المحلي الراغبين بزيارة حديقة آثار الهيلي في منطقة العين، بتاريخ 20 فبراير الجاري.
ويمكن للزوار مشاهدة التنقيبات الأثرية في موقع مستوطنة هيلي 14 التي يعود تاريخها إلى 3000 عام، وهي واحدة من مواقع العين الثقافية المدرجة ضمن قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي، وتعتبر أحد أكبر المواقع الأثرية في دولة الإمارات وأكبرها على الإطلاق في إمارة أبوظبي.
وسيتمكن الزوار من استكشاف آثار مستوطنة هيلي 14 التي تعود إلى العصر الحديدي، وذلك من خلال جولات يقودها مرشدون متخصصون في مواقع التنقيبات كل 30 دقيقة بدءاً من 8:30 صباحاً وحتى الساعة 12:00 ظهراً.

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وتتيح هذه الجولات للزوار فرصة التواصل مع علماء الآثار العاملين في الموقع، ومشاهدة مجموعة استثنائية من القطع الأثرية التي تم العثور عليها هناك بما في ذلك جرار التخزين، والأكواب والأوعية المزخرفة، بالإضافة إلى الآلاف من القطع الفخارية ورؤوس السهام البرونزية.
وشهدت حضارة هذا الموقع، إنجازات استثنائية ساهمت في كتابة فصل جديد تماماً من تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنها استئناس الجمال الذي أدى إلى توسيع طرق التجارة، وكذلك تطوير نظام قنوات «الأفلاج» المائية التي جلبت الماء والازدهار لمجتمعات منطقة العين.
وشرعت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في عام 2018 بإجراء تحقيقات علمية جديدة أثمرت عن مكتشفات مهمة، ومنها وجود تل بارتفاع 1.5 متر ويبلغ محيطه 58 متراً في 58 متراً، وهو عبارة عن موقع محاط بجدار دفاعي ضخم يحتضن العديد من المباني ذات الطوب الطيني بأحجام مختلفة. ومن المعالم المهمة الأخرى في الموقع كذلك مبنى كبير كان على الأرجح بمثابة مجلس أو يؤدي وظيفة مماثلة لذلك في العصر الحديث.
وتشمل الاكتشافات الأخرى في موقع هيلي 14 منطقة إنتاجية تحتوي على فرنين للعمل على الفخار. كما يشير الجدار الدفاعي ورؤوس السهام المنتشرة في جميع أنحاء هيلي 14 إلى أنه كان بمثابة ملجأ في أوقات النزاعات.
وتعد أعمال التنقيب المستمرة في هيلي 14 جزءاً لا يتجزأ من الجهود التي تبذلها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي للحفاظ على المواقع التراثية في الإمارة والترويج لها.

دائرة الثقافة والسياحة
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