«مناهزات» اللغة العربية تنطلق غداً في الشارقة

الشارقة (وام)

تنطلق السبت في مقر المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة، الدورة الخامسة لـ«مناهزات» اللغة العربية لدول الخليج تحت شعار «بالعربيةِ... نُبدِعُ» وتستمر حتى الحادي والعشرين من فبراير الجاري.

وينظم المناهزات المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة -أحد أجهزة مكتب التربية العربي لدول الخليج- تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

و«مناهزات» اللغة العربية مسابقة دورية في مادة اللغة العربية لطلبة الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج، ينظمها ويُشرِف عليها المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة، وتأتي ضمن برامجه للدورة (1444/1445هـ الموافق 2023/2024م)، وتسعى المسابقة إلى تعميق الولاء والانتماء للغة العربية باعتبارها إحدى أهم أدوات تعزيز الهوية الوطنية.

وجاء اسم المناهزات من أصل «ناهز» بمعنى نافس بتسمية من صاحب السمو حاكم الشارقة، ويشكل الهدف العام للمُناهَزات الإسهام في الارتقاء بالمستوى العلمي لدى الطلبة والمعلمين في مادة اللغة العربية بدول الخليج، وتفعيل دور المؤسسات المعنية بتعليم لغة الضاد وتعلُّمها.

ومن المقرر أن تعقد الاختبارات التحريرية في الثامن عشر من شهر فبراير والاختبارات الشفوية في التاسع عشر والحفل الختامي في الحادي والعشرين من الشهر.

وخلال مؤتمر صحفي عقد بمقر المركز تطرق إلى فعاليات الحدث بالشرح كل من الدكتور عيسى صالح الحمادي، مدير المركز التربوي للغة العربية، والدكتور امحمد صافي مستغانمي، الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالشارقة، عضو اللجنة العلمية في تحكيم مناهزات اللغة العربية، وعادل وهيب مدير إدارة البرامج بالمركز التربوي للغة العربية لدول الخليج.

وعن أهمية المسابقة في تعزيز الهوية اللغوية وتحفيز الطلبة على تطوير مهاراتهم في اللغة العربية تحدث الدكتور عيسى صالح الحمادي، مؤكداً أن المناهزات تعمل على اكتشاف الإمكانات والمهارات والقدرات اللغوية للطلبة، والعمل على تحفيز وتنمية الإبداع اللغوي بين الناشئة، وتتمثل أهميتها في تهيئة البيئة المناسبة لرفع التنافس العلمي بين طلبة الدول الأعضاء، وإثراء المناهج الدراسية، والإسهام في تطوير تعليم اللغة العربية وتعلُّمها.

وتناول الحمادي الأهداف الفرعية للمُناهَزات والمتمثلة في تعزيز الولاء والانتماء للغة العربية في نفوس الناشئة، وتحفيز المواهب والإبداعات اللغوية المبكرة في مجال اللغة العربية لطلبة الدول الأعضاء، وتقوية الروابط وتعزيز التواصل بين المبدعين في اللغة العربية على كل المستويات، وإذكاء روح التنافس بين الطلبة المبدعين والموهوبين في مجال اللغة العربية لطلبة الدول الأعضاء.

وقال إن وزارة التربية لكل دولة من الدول الأعضاء في مكتب التربية العربي لدول الخليج تُرَشِّحُ 3 طلاب كحد أقصى ممَّن تنطبق عليهم الشروط التالية: أن يكون الطالب من مواطني الدولة المشاركة ومُرَشَّحاً من قِبَلِها، وأن يكون منتظماً في إحدى مدارس التعليم العام (حكومي أو خاص) في الدولة المشاركة، وأَلَّا يزيد سنه في يوم افتتاح المسابقة عن 19 عاماً وستة أشهر، وأن يكون الطالب مِمَّن اجتاز مراحل الترشيح والاختيار من الدولة المشاركة.

وبدوره تطرق الدكتور محمد صافي مستغانمي إلى أهمية المسابقة في اكتشاف الطلبة الموهوبين وتوجيههم لاستثمار قدراتهم، وأكد على أهمية تعزيز الروابط وتعزيز التواصل بين المبدعين في اللغة العربية. وتطرق إلى أهمية المسابقة ودورها في تخريج أجيال متمسكة ومتقنة للغة العربية. ونوه إلى أن المناهزات تمثل رؤية جوهرية في اكتشاف الطلبة المبدعين والموهوبين في مجال اللغة العربية وتوجيههم لاستثمار قدراتهم والإسهام في تطوير مناهج واستراتيجيات اللغة العربية بالدول الأعضاء لمكتب التربية العربي لدول الخليج.

وأوضح عادل وهيب تفاصيل المناهزات وأهدافها المبنية على تطوير مهارات اللغة العربية لدى الطلبة حيث يتم إجراء الاختبار على مرحلتين، المرحلة الأولى هي الاختبار التحريري وتكون جلسة اختبارية تحريرية يتم تحديد موعدها للمتنافسين، ويتضمن الاختبار أسئلة عميقة غير نمطية تكشف مهارات التفكير العليا في مجال اللغة العربية، وتغطي المجالات الآتية: (مهارات الفهم القرائي، والإملاء والتّرقيم، والقواعد النحوية، والأدب والبلاغة، والكتابة). والمرحلة الثانية هي المقابلة الشفوية وتعد مقابلة شخصية تُجْرَى للمتأهلين من المرحلة الأولى في الاختبار التحريري.

وأشار إلى أنه يتم تحديد الطلبة الفائزين في المُناهَزات طبقاً لنتائج المرحلتين الأولى والثانية.

وتتنوع جوائز المُناهَزات لتشمل الميداليات (الذهبية والفضية والبرونزية) وشهادات التقدير (تُمنَح للطلبة الفائزين) وشهادات مشاركة (تُمنَح لجميع الطلبة المشاركين).