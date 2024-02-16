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التعليم والمعرفة

مجمع اللّغة العربيّة بالشارقة ينظم دورة لغوية

مجمع اللّغة العربيّة بالشارقة ينظم دورة لغوية
17 فبراير 2024 00:48

الشارقة (الاتحاد)

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نظم مجمعُ اللّغةِ العربيّة بالشارقة بالتنسيق والتعاون مع المؤسّسةِ العقابيّة والإصلاحيّة دورة تعليمية مشتركة لنزلاء المؤسسة، امتدت على مدار شهرين كاملين، بهدف تعزيز حبهم للغة الضاد، وفتح الفرص أمامهم لاكتشاف جمالياتها وسحر بيانها خاصّة حديثي العهد منهم بالإسلام.
وجاءت الدورةُ ثمرةَ اتفاقٍ تم بين المجمع ممثلاً في الأمين العام الدّكتور امحمّد صافي المستغانمي، والمؤسّسة العقابيّة والإصلاحيّة ممثّلةً في الرّائد خلفان العليلي، وتضمنت الدورة دروساً وفقَ مناهجَ تعليميةٍ في اللّغة العربيّة ارتكزت على تعليمِ الحروف الأبجديّة سماعاً ونطقاً وكتابةً، ومن ثم تكوينُ كلماتٍ باللغةِ العربيّة للناطقين بغير العربية، وجملٍ وتراكيبَ معبّرة.
وشهدت الدورةُ تفاعلاً كبيراً من قبل النزلاء الذين أعربوا عن مدى سعادتهم ورضاهم بما تلقوه وتعلموه خلالها، حيث جمعت واحداً وثلاثين نزيلاً من جنسيّاتٍ إفريقيّةٍ وآسيويّةٍ مختلفة، وتناولت بالشرح بعض الأحاديث النبوية والقصص الدينية والتفاسير القرآنية، التي عمقت فيهم روح الدين وأهمية التعليم خاصّة تعلم اللغة العربية.

المؤسسة العقابية والإصلاحية
الإمارات
مجمع اللغة العربية
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اللغة العربية
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