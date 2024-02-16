المديرة التنفيذية في «آرت دبي» لـ«الاتحاد»: برامج الأطفال الفنية تعزز غرس الثقافة الإبداعية

نوف الموسى (دبي)

كيف نتصور العالم من خلال المخيال الإبداعي للأطفال؟ بهذا السؤال استهلت بينيديتا غيون، المديرة التنفيذية في معرض «آرت دبي»، حديثها حول جوهر الثقافة الإبداعية، القائمة على جودة برامج الأطفال الفنية، مبينةً أنه لا يُمكن بطريقة ما بناء مجتمع فني متكامل، دونما فنانين بالدرجة الأولى، وكذلك دونما جمهور متذوق لكل تلك الأبعاد الجمالية في اللغة البصرية الكامنة في حياتنا اليومية، ومن هنا فإن برنامج الأطفال التابع لمجموعة أ.ر.م. القابضة، بالتعاون مع «آرت دبي»، يهدف في عامه الرابع للنسخة الـ17 لــ«آرت دبي» في عام 2024، المتوقع انطلاقه في 1 مارس المقبل، إلى إظهار الثقافة والفن وقوّتهما من خلال التركيز على بناء جسور تفاعلية بين المبادرات والبرامج الثقافية الحكومية، وبين الريادة الإبداعية في القطاعات الخاصة، ولاسيما فيما يتعلق بتحفيز المشاركة المجتمعية لأكثر من 15 ألف طالب في أكثر من 100 مدرسة، تتضمن المدارس الخاصة والحكومية ومدارس أصحاب الهمم التعليمية الخاصة في جميع إمارات الدولة، مؤكدة أن البرنامج التعليمي، المتمثل بورش عمل تبحث في موضوعات البيئة والطبيعة، والتي سيقودها الفنان ساهيل، الذي وقع عليه الاختيار لتطوير برنامج عام 2024، إنما هو مساحة تفاعلية تمكن الأطفال من استكشاف السؤال المحوري للبرنامج، وهو: «كيف تتخيل الأجيال الشابة مدن المستقبل، وما الذي ستشمله؟».

رؤية مُدهشة

واعتبرت بينيديتا غيون أن برنامج الأطفال يسعى لإظهار مركزية دور الفنان داخل المجتمع الأوسع، فالأمر لا يتعلق بالشكل الفني ومخرجاته بالمفهوم المحدود، بقدر ما هو دعوة مفتوحة لتأمل العالم من حولنا، إنها رحلة ممتدة نحو إعادة تصور الأمكنة التي نعيش فيها. وفي اعتقادها أن الأطفال هم الأكثر قدرة على ابتكار رؤية مُدهشة لعلاقتنا بالمكان. وحول ذلك قالت: «إذن كيف يمكنني أن أكون موجوداً داخل منزلي وبيئتي المباشرة، ولكن أيضاً داخل مدينتي وفي نهاية المطاف داخل العالم؟ وعندما نفكر في ذلك، نبدأ بالتساؤل في كيفية تنظيم أفكارنا حوله، وهو ما يتيحه الفنانون في الفضاءات التعليمية المشتركة ليتسنى للأطفال استكشافه».

وأوضحت بينيديتا غيون أنه بصورة عملية لا يوجد برنامج تعليمي فني عام للأطفال مطبق على مستوى جميع مناطق الإمارات، وهو ما يجعلنا أمام مسؤولية استدامة البرنامج، من خلال تطوير المنهج المعرفي، وإمكانية توسيع نطاقه الاجتماعي والثقافي، مضيفةً أن هناك بالتأكيد مبادرات من قبل المؤسسات التعليمية الاتحادية والمحلية، ومسابقات ومهرجانات مستمرة طوال العام، ولكن ما تعنيه هو برنامج متصل ومكثف، وفق رؤية تتبع المخرجات وتبنى عليها التصورات المستقبلية لتوجهات المجتمع الفني في دولة الإمارات. وما يسعى إليه فريق «آرت دبي»، هو بناء الوعي التعليمي الممتد من الفصول الأولى، وجعل الأمر في متناول الطلاب، من خلال رسم خريطة لمسيرة الإبداع الفني في المؤسسات التعليمية، وخاصةً أن البيئة التعليمية في دولة الإمارات، مهيأة ببنى تحتية وطاقم إداري وتعليمي يقدر قيمة بناء الشراكات وتطوير الإمكانيات، مضيفةً أن الأحداث الفنية الكبرى تلعب دوراً جوهرياً في تحقيق ذلك عبر الشراكات الإبداعية.



ورش عمل

وأشارت بينيديتا غيون إلى أن التجربة في الفضاءات الفنية تعتبر مقياساً أساسياً لمنهجية تطوير برامج الأطفال، فعلى سبيل المثال، هذا العام، ولأول مرة، سيقومون بتجربة مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة، وقد شهدوا معهم أحاديث طويلة حول كيف سيكونون قادرين على القيام بذلك، من خلال فصل واحد فقط، لأن هناك عدداً من الاعتبارات التي يحتاجون إلى التفكير فيها مع الفنان، ومنها كيفية إتمام عملية التكيف مع ورشة العمل، وجعلها مفيدة ومرتبطة بالأطفال داخل هذه المدرسة بالذات. وتابعت: أعتقد أننا في الوقت الحالي نحاول الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأطفال بأفضل طريقة ممكنة من خلال ورش العمل عالية الجودة، التي قمنا على تحسين مواردها باستمرار، وما نأمل أن نفعله هو إنشاء نوع من السجل الحافل الذي نبتغي من خلاله أن نقدم دعماً لعدد من فناني المستقبل.