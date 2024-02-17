«بعض الأشياء» يفتتح مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي

الشارقة (الاتحاد)

برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، انطلقت مساء الجمعة (16 فبراير) فعاليات الدورة السابعة من مهرجان المسرح الثنائي في المركز الثقافي لمدينة دبا الحصن، في حضور عبدالله العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، وأحمد بورحيمة، مدير المهرجان، والعديد من المسرحيين والمهتمين.

ورحب العويس بمخرجي عروض الدورة السابعة، ونقل إليهم تحيات صاحب السمو حاكم الشارقة، وتمنى لهم مشاركة مثمرة في الدورة الجديدة من المهرجان، وهم: محمد جمعة علي، مخرج العرض الإماراتي «بعض الأشياء»، ومحمد عادل، مخرج العرض المصري «ورقة طلبات»، وفيصل العبيد، مخرج العرض الكويتي «أصل الحكاية»، ومحمد الحر، مخرج العرض المغربي «معلقات»، وعروة العربي، مخرج العرض السوري «لقاء».

فرصة متجددة

وقال عبدالله العويس، إن مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي يأتي ترجمة لتوجيهات من صاحب السمو حاكم الشارقة، ويهدف إلى دعم جهود المسرحيين المحليين والعرب بمختلف أجيالهم، والاحتفاء بمنجزاتهم الإبداعية بتعدد أنواعها، واختلاف مشاربها، كما يمثل فرصة متجددة للجمهور في دبا الحصن للاطلاع على أحدث الإنتاجات المسرحية الإماراتية والعربية.

وشهد جمهور اليوم الأول للمهرجان، العرض الإماراتي «بعض الأشياء»، الذي قدمته فرقة المسرح الحديث بالشارقة، وجسده خليفة ناصر، ورزان نجيب، والعمل الذي كتب نصه فادي جرجس، وأخرجه محمد جمعة، يحكي عن شخصيتين «رجل وامرأة» وقع تبادل لأيديهما، حيث صارت يدا الرجل في جسد المرأة، ولكنه ظل متحكماً فيهما، والعكس صحيح، ليبدو الفعل المجسد من أي واحد منهما مفروضاً عليه من الآخر وليس صادراً عن إرادته. وعبر جملة من المشاهد نفهم أن ثمة اختلافات في تفضيلات كل واحد منهما تجاه مختلف عناصر الحياة.

وشهد العرض مشاركة ثلاثة من طلبة أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، وهم المخرج والممثلة والكاتب، وتباينت الآراء في الندوة النقدية التي خصصت له، وأدارها الفنان المسرحي الإماراتي إبراهيم القحومي، حيث أشاد البعض باجتهاد فريق العمل في ابتكار مشهديات بصرية ولوحات أدائية مبدعة، بينما أخذ البعض الآخر على العمل أفكاره الملغزة وغموض بعض تفاصيله.