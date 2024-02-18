معرض يضيء على «فن الزخارف المعمارية في الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

افتتحت عائشة راشد ديماس، مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف، معرض «فن الزخارف المعمارية في إمارة الشارقة - معرض تصوير فوتوغرافي» وذلك في بيت النابودة، بحضور عدد من المشاركين والمهتمين في المعرض، فيما تنطلق على هامشه مجموعة من ورش العمل التفاعلية والمبتكرة.

يأتي اختيار بيت النابودة لاستضافة الحدث، الذي يستمر لمدة 6 أشهر، نظراً لتاريخه الثري وموقعه الاستراتيجي في قلب الشارقة، وشكله المعماري الخلاب الذي استخدمت في تصميمه الأعمدة الخشبية المستوحاة من الهندسة المعمارية الرومانية، بخلفية مصممة على نحو فريد، تم جلبها آنذاك من الهند بواسطة عبيد النابودة، مما أضاف إلى قيمته التاريخية مزيجاً فريداً من التأثيرات الثقافية، علاوة على زخارفه المعمارية الخشبية والجصية المعقدة، المستوحاة من التصاميم الإسلامية، حيث تشمل أنماط الأزهار، والأشكال الهندسية، وفن الخط.

وأكدت عائشة ديماس أن معرض فن الزخارف المعمارية في إمارة الشارقة، يجسد مزيجاً من الجمال والتراث بأنماطه المتعددة، وينسجم بشكل متناغم مع هوية الشارقة الجديدة «الشارقة منها الزود»، معبراً عن روح الإبداع والتراث التي تروي تاريخ إمارة الشارقة، مشيرة إلى أن هذا الحدث يمثل منبراً مهماً لإبراز الجهود الحثيثة التي تبذلها الشارقة للحفاظ على تراثها الثقافي والمعماري.

وأضافت: "كما يعكس الروح الإبداعية للشارقة التي تتجلى في تصاميمها المعمارية الفريدة والمتنوعة"، معربة عن فخرها بالتراث الغني الذي يمتزج فيه التاريخ بالحداثة، والذي تعكسه المعالم المعمارية كالقباب والمساجد الجميلة، وغيرها من المعالم التي تمثل جزءاً لا يتجزأ من الهوية الثقافية للإمارة.

جانب من افتتاح المعرض

سرد معماري

تعود مجموعة من الصور الإبداعية المشاركة في المعرض إلى 3 مصورين موهوبين تم اختيارهم من بين مجموعة مكونة من 85 مشاركاً في مسابقة التصوير التي نظمتها الهيئة، للفئة العمرية من سن 15 عاماً فما فوق، حيث تم انتقاء 10 أعمال للعرض، لتسرد بأسلوبها الخاص حكاية الفن الإسلامي والمعاصر الذي تميزت به الإمارة النابضة بالحياة، وعكست من خلال عدسة الكاميرا السرد المعماري المتميز للشارقة، الممزوج بالعناصر الإسلامية مثل الزخارف النباتية والتصميمات الهندسية وفن الخط.

تبرز مجموعة الصور المختارة عدداً من المباني المتميزة والفريدة في الشارقة، والتي تم التقاطها من خلال عدسة كاميرا عشرة مصورين هواة، لتمنح عشاق التصوير الفوتوغرافي والمصورين المحترفين وخبراء الهندسة المعمارية اختبار تجربة فريدة من خلال الفرصة، التي يوفرها المعرض للانغماس في جماليات الزخرفة المعمارية واستكشاف الخصائص المميزة للمباني في إمارة الشارقة.

طابع تراثي

تضم المجموعة «صورة لمدخل مجلس بيت النابودة»، والتي تظهر شكل وتصميم أبواب المنازل التقليدية في الإمارات، بطابعها التراثي وزخارفها النباتية التي تحولت بنقوشها إلى رموز لهويتنا، فيما تبرز صورة شارع البنوك العمل الفني الجرافيتي المعروف باسم «الجدارية»، وتعتبر تحفة بصرية تزين جدار مبنى في شارع البنوك بالشارقة. كما يضم المعرض صوراً لمسجد الشارقة، أكبر مساجد الإمارة، باعتباره أيقونة فريدة بزخارفه المعمارية المتعددة كالزخارف الهندسية والنباتية والخط العربي.

يتضمن المعرض مجموعة صور فوتوغرافية للسوق المركزي الذي طبعت صورته على العملة الإماراتية من فئة الخمسة دراهم، هذا المعلم الفريد بتصميمه الذي يجمع بين جمال القباب والأقواس والزخارف الهندسية، والذي يضفي استخدام اللون الأزرق على جدرانه الخارجية جمالاً إضافياً، فيما تعتبر قاعة المدينة الجامعية العنوان الرئيسي لصورة تعكس الخصائص المعمارية الراقية المستلهمة من الثقافة العربية. وقد تم التقاط الصورة للقاعة وهي تتزين بأضواء مهرجان الشارقة للأضواء.

يعد المعرض الذي يحاكي، بعيون فنية، التراث المعماري العريق للشارقة، ثمرة لمسابقة في فن التصوير الفوتوغرافي أطلقتها هيئة الشارقة للمتاحف في الفترة ما بين سبتمبر ونوفمبر من العام الماضي. وقامت لجنة خبراء من جمعية الإمارات للتصوير الضوئي بتقييم الصور المتميزة ووضع قائمة قصيرة لها، لعرضها في الحدث. وتطلق الهيئة عدداً من الورش المصاحبة للمعرض والتي تم تصميم محتواها ليتقاطع مع أهداف الحدث.