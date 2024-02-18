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«خولة للفن والثقافة» تستضيف معرض «نحن» للخط العربي

من معرض «نحن» للخط العربي (وام)
19 فبراير 2024 00:36

أبوظبي (وام)

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تستضيف مؤسسة خولة للفن والثقافة بمقرها في أبوظبي معرض «نحن.. رحلتنا معاً في الذات والتأمل» للخط العربي، للمهندس المعماري والفنان سامان الزهاوي. ويتألق الفنان الزهاوي في معرضه بتجسيد فريد للخط العربي الذي ابتدعه بنفسه وبشكل خاص وغير مسبوق في كل لوحة، حيث ينسج الأبعاد المتعددة مظهراً البعد التشكيلي للوهلة الأولى، ومن ثم يأتي البعد الآخر والخفي المتمثل في استعمال الخط العربي، سواء كان بالكلمات أو بالأقوال أو التشكيلات الكلامية لتختفي خلف البعد التشكيلي.
وجهة جاذبة
وأكدت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، رئيسة مؤسسة خولة للفن والثقافة، حرم سموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي، حرص المؤسسة على تنظيم واستضافة الفعاليات والمعارض الثقافية والفنية، للمساهمة في تعزيز جهود دولة الإمارات بأن تكون الوجهة الجاذبة للمبدعين في المجال الثقافي، من مختلف أنحاء العالم، مشيرة إلى سعي مؤسسة خولة للفن والثقافة للتعاون مع المبدعين والفنانين المحليين والعالميين، بهدف تعزيز التفاعل الفني والثقافي والحضاري وتوفير المنصة المناسبة لتبادل الأفكار والإبداعات.
وأضافت أن معرض «نحن.. رحلتنا معاً في الذات والتأمل» يتيح الفرصة للجمهور للاستمتاع بجماليات فن الخط العربي والذي يتمتع بصفات خاصة تميزه عن غيره، وهو من أبرز الفنون التشكيلية، مثنية على جهود الفنان سامان الزهاوي في تقديم إبداعات فنية وثقافية سلطت الضوء على فنون الخط العربي واستقطبت شريحة واسعة من الجمهور.
تناغم فني
ومن جانبها قالت ريان حقي، مدير مؤسسة خولة للفن والثقافة، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»: يتجلى التناغم الفني في معرض «نحن»، حيث يقدم الفنان تجربة فريدة وعميقة تأخذ المشاهد في رحلة إلى عوالم معكوسة بشكل مفعم بالابتكار لتعكس جوانب من حياتنا المختلفة اليومية، كما يتميز المعرض بأنه ليس مجرد مجموعة من خطوط عربية، بل هو تجسيد لمشاعر إنسانية تعبر عن تجارب حياتية بشكل فني متفرد وجديد. وأشارت إلى أن المعرض يصاحبه عقد عدد من الورش والمحاضرات الفنية، داعية الفنانين والمهندسين ومتذوقي الفن وكل من يحرص على تطوير مستواه الفني لزيارة المعرض الذي يستمر حتى 4 مارس المقبل.
وبدوره، قال الفنان سامان الزهاوي لـ «وام»: إن المعرض يضم 18 لوحة فنية تحمل كل واحدة منها بعدين: بعد تشكيلي وآخر عميق، ويتمثل ذلك في تكوين اللوحة نفسها وفي الكلمات والمقولات التي تحتويها، مستخدماً اللونين الأبيض والأسود في لوحاته المتعددة القياسات. 
وأشاد الزهاوي بالمستوى الاحترافي العالي الذي تتميز به مؤسسة خولة للفن والثقافة من حيث المعارض التي تستضيفها، ومن حيث الدعم الذي الكبير الذي تقدمه للفنانين العرب واحتضانها لمعارضهم الفنية، منوهاً أن المؤسسة استضافت معرضه في الصيف الماضي بمقر «خولة آرت غاليري» بدبي.
ويرى سامان الزهاوي أن الخط هو فن في حد ذاته وليس مجرد أحرف تكتب، وهو يظهر مهارات غير اعتيادية، مستخدماً يده بشكل حر عفوي ليعكس حباً عميقاً للغة العربية وثقافتها وحروفها، مستمداً إلهامه من التناقضات الطبيعية المتعلقة بالمكاسب والخسائر، وهو يسخر قوة اللونين الأبيض والأسود لتجسيد معضلة الأمور المتطرفة من الأمل واليأس إلى الحياة والموت.

مؤسسة خولة للفن والثقافة
الخط العربي
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