بدور القاسمي تفتتح معرضيّ «تدفق الوعي» و«حواف حادة»

الشارقة (الاتحاد)

افتتحت الشيخة بدور القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، في مركز مرايا للفنون، المبادرة الإبداعية غير الربحية التابعة لـ(شروق)، والتي تعنى بدعم الفنانين في المنطقة، معرضين فنيين جديدين، الأول بعنوان «تدفق الوعي» للفنان الأذربيجاني فايق أحمد، والمعرض الثاني بعنوان «حواف حادة» للفنان الإماراتي خالد البنا، ويستمر عرض المعرضين لغاية 1 أغسطس 2024.

تم الافتتاح بحضور أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لـ«شروق»، وعدد من الفنانين والشخصيات البارزة في المشهد الفني والثقافي لدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب عدد من المسؤولين والممثلين الرسميين الداعمين لمعرض الفنان فايق أحمد من «العربية للطيران».

واطلعت الشيخة بدور خلال جولتها في المعرضين على الرؤية الفنية التي ينطلق منها الفنانون، حيث قدّم الفنان الأذربيجاني فايق أحمد في معرض «تدفق الوعي» عدداً من أعماله الفنية المعروفة والمنسوجة يدوياً بتقنيات تقليدية في صناعة السجاد، إلى جانب معرض «حواف حادة» للفنان الإماراتي خالد البنا، والذي يعتبر المعرض المؤسسي الأول للفنان في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تدفق الوعي

يُعرف الفنان الأذربيجاني فايق أحمد بأعماله الفنية المفاهيمية والمنسوجة يدوياً باستخدام تقنيات تقليدية في صناعة السجاد، ويعتمد في أسلوبه الفني على تحويل السجاد التقليدي إلى قطع فنية بصرية معاصرة. تندمج هذه السجادات ضمن تاريخ مستمر على مر العقود يتضمن تقنيات توارثتها الأجيال جيلاً بعد جيل. وتعيد سجادات الفنان تصوير هذه التقنيات التقليدية في صناعة السجاد، وتمثل الأعمال الفنية نتاجاً ديناميكياً ومتعدد الأوجه عن كسر الحدود وإعادة بناء الأساليب التقليدية. لكل سجادة عنصر تقليدي ومعاصر، أحدهما ثابت، والآخر في تغير مستمر. إن العمل المكلّف المستحدث بعنوان «تدفق الوعي» يجمع بين هذين التفرعين بمستوى أوسع، ويستكشف بعداً آخر لأحدث أعمال فايق أحمد التي تستند على البحث في مجال علم النفس والآليات الفسيولوجية والنفسية للإدراك.

ملاحظات يومية

أما «حواف حادّة» فهو المعرض المؤسسي الأول للفنان الإماراتي خالد البنا في دولة الإمارات. يقدّم المعرض أعمالاً تركيبيةً بفن الكولاج مبنيةً على الملاحظات اليومية من البيئة المتغيرة بمحيط متغير حول الفنان، والتي يتخللها ويغنيها خياله. وبصفته معمارياً متدرباً، يرى خالد البنا العالم من منظور مختلف يكشف عن طبقات من الأشكال الهندسية المبسطة التي تتقاطع وتتداخل، والتي تتكون من أكوام من المربعات ودوائر في حالة دوران، ومخاريط في حالة تحوّل مستمر.

حواف حادّة

يشير معرض «حواف حادّة» إلى تغيّر في الممارسة الفنيّة لخالد البنا تتضمن تجربة الفنان الأولى للعمل بمقياس ثلاثي الأبعاد مع الحفاظ على بصمته الفنيّة المميزة. ويبرز الجانب المعماري لدى الفنان في هذا المعرض، بينما يستخرج البنا أشكاله الخاصة من الخلفية المسطحة ويعيد تصويرها في نقوش ومنحوتات ثلاثية الأبعاد.