«مناهزات» اللغة العربية لدول الخليج تنطلق غداً

الشارقة (وام)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق غداً الاثنين فعاليات مناهزات اللغة العربية لدول الخليج في نسختها الخامسة تحت شعار «بالعربيةِ.. نُبدِعُ» والتي تستمر حتى 21 فبراير الجاري.

تأتي المناهزات ضمن برامج المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج للدورة (1444 - 1445هـ، الموافق 2023 - 2024م)، وتسعى إلى تعميق الولاء والانتماء للغة العربية، باعتبارها إحدى أهم أدوات تعزيز الهوية الوطنية.

واستقبل المركز وفود الدول المشاركة من الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج، وبدأ استقبال الوفود بمطارات الدولة منذ صباح أمس، وهي وفود: قطر والسعودية وسلطنة عُمان والبحرين والكويت.

يضم كل وفد ثلاثة طلاب مع مشرفه المرشح من وزارة التربية والتعليم من كل دولة خليجية مشاركة، وتم اصطحاب الوفود المشاركة إلى مقر الإقامة بالشارقة، حيث تُعقد المناهزات بالمركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة.

أسئلة غير نمطية

سيحل الطلبة المرشَّحون من الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج ضيوفاً على الإمارات في الشارقة للمنافسة على مجالات اللغة العربية بعد ترشيحهم من الدول المشاركة في المسابقة، طبقًا لآلية عقد المسابقات والتصفيات النهائية داخل كل دولة، واختيار الطلبة المتفوقين والمتميزين في مجال اللغة العربية.

سيخضع المشاركون لاختبار في أسئلة غير نمطية تكشف مهارات التفكير العليا في مجال اللغة العربية، وتغطي المجالات الآتية: «مهارات الفهم القرائي، والإملاء والتّرقيم، والقواعد النحوية، والأدب والبلاغة، والكتابة» والمرحلة الثانية، وهي المقابلة الشفوية الشخصية وتُجْرَى للمتأهلين من المرحلة الأولى في الاختبار التحريري.

مسابقات متفردة

أكد الدكتور عيسى الحمادي، مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة، أن المسابقة تتشرف برعاية صاحب السمو حاكم الشارقة، وتهدف في مجملها إلى تعزيز الولاء والانتماء للغة العربية في نفوس الناشئة، وتحفيز المواهب والإبداعات اللغوية المبكرة في مجال اللغة العربية لطلبة الدول الأعضاء.

وأوضح الحمادي أن مناهزات اللغة العربية هي مسابقات متفردة ستعمل على اكتشاف الطلبة المبدعين والموهوبين في مجال اللغة العربية وتوجيههم لاستثمار قدراتهم، والإسهام في تطوير مناهج واستراتيجيات اللغة العربية بالدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج.