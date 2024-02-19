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التعليم والمعرفة

«دبي للثقافة» تعزز تواصلها المجتمعي عبر منصة 04

شعار هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»
19 فبراير 2024 20:33

دبي (الاتحاد)
أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن تلقيها لأكثر من 300 طلب عبر منصة 04، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بهدف تعزيز مشاركة المتعاملين في تحسين الخدمات التي تقدمها دوائر حكومة دبي، والتعرف على آرائهم وتقديم حلول للتحديات التي تواجههم إلى جانب تبنّي أفكارهم ومقترحاتهم المختلفة.
تقوم فرق عمل «دبي للثقافة» بدراسة وتحليل قائمة الاقتراحات والملاحظات التي تلقتها عبر المنصة منذ مارس 2023 وحتى نهاية يناير الماضي، بهدف التعرف على متطلبات الجمهور وتبني الأفكار النوعية التي تساهم في تطوير منظومة العمل، انطلاقاً من حرص الهيئة على إيجاد بيئة إبداعية مستدامة قادرة على رفع مستوى رضا أفراد المجتمع والمبدعين والفنانين وأصحاب المواهب، وزيادة نسبة سعادة المتعاملين وزوار أصولها ومرافقها المختلفة.
ودعت الهيئة الجمهور لمواصلة استخدام منصة 04 والاستفادة منها في تقديم الاقتراحات والملاحظات المختلفة التي تساعد في تعزيز ودعم جهود «دبي للثقافة» الهادفة إلى تحسين ورفع مستوى جودة الحياة الثقافية والاجتماعية للمتعاملين وتواصلها الدائم معهم، وهو ما يتناغم مع أولوياتها القطاعية ويصب في إطار مسؤوليتها المجتمعية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

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