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سعودي وعُمانيان يتوجون بجائزة الشارقة للتأليف المسرحي

دائرة الثقافة الشارقة
19 فبراير 2024 20:55

الشارقة (الاتحاد)
أعلنت إدارة المسرح بدائرة الثقافة في حكومة الشارقة أسماء الفائزين بجائزة الشارقة للتأليف المسرحي «نصوص مسرحيَّة للكبار 2023 - 2024» التي تنظم برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وتهدف إلى دعم وتنشيط التأليف المسرحي في دول مجلس التعاون الخليجي.
وفاز الكاتب السعودي أحمد موسى يوسف، بالمركز الأول عن نصه «شهريار يحكي»، وفاز الكاتب العُماني أسامة بن زايد الشقصي بالمركز الثاني عن نصه «ضيف خارق للعادة»، وحل مواطنه أسامة بن خميس السليمي في المركز الثالث بنصه «مانخوليا».
وينال الفائز بالمركز الأول مبلغاً مالياً قدره 100 ألف درهم إماراتي، والثاني 50 ألفاً، والثالث 25 ألفاً، ويكرم الفائزون في الدورة الـ«33» من أيام الشارقة المسرحيَّة، 02 مارس المقبل.
وتشترط الجائزة أن يكون المشارك من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي (ممن تزيد أعمارهم على 21 سنة)، ويكتب النص باللغة العربيَّة الفصحى، إلا للحالات التي يستلزمها البناء الدرامي، وأن تكون الأعمال المشاركة متفردة وجديدة في مضامينها، ومستوفية لشروط الإنتاج بالدولة، مراعية للعادات والتقاليد والقيم الأخلاقيَّة والأعراف، ويشارك المتسابق بنص مسرحي واحد.
كما تشترط الجائزة أن تكون النصوص المسرحيَّة المقدمة للمسابقة معدة للنشر للمرة الأولى، وغير مطبوعة في كتاب أو منشورة سابقاً في الصحف أو الدوريات، أو على المواقع الإلكترونيَّة، وألا تكون قد شاركت أو فازت في مسابقات مشابهة.
ويدعى الفائزون لحضور مراسم توزيع الجائزة إبان دورة الأيام المسرحيَّة المقبلة، وتحتفظ دائرة الثقافة بالشارقة بحقها في نشر الطبعة الأولى للنصوص الفائزة، وحقها في إنتاج العمل خلال العامين الأولين من إعلان الفوز، ويغلق باب قبول المشاركات في الأول من فبراير كل عام.

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