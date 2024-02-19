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التعليم والمعرفة

«منشورات القاسمي» تستعرض مؤلفات حاكم الشارقة في «مسقط للكتاب»

تعرض منشورات القاسمي نخبة من المؤلفات الجديدة لحاكم الشارقة (وام)
20 فبراير 2024 01:03

الشارقة (وام)

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تستعرض «منشورات القاسمي» خلال مشاركتها في النسخة الـ28 من معرض مسقط الدولي للكتاب، الذي سيقام في مركز عُمان الدولي للمؤتمرات والمعارض، خلال الفترة من 21 فبراير الجاري، حتى 2 مارس المقبل، نخبة من المؤلفات الجديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتضيف للمكتبة الإماراتية والعربية منتجاً ومحتوى فكرياً غنياً بين السرد والتاريخ والفكر والحوار يزخر بالتنوع، ويضم خلاصة تجربة بحثية وخبرة علمية تكشف عن نوادر الكتب المخطوطة والمطبوعة ونفائس المعلومات التي يقدمها سموه سنوياً ويحرص على أن تكون حاضرة في معارض الكتب العربية.
إصدارات منتخبة
وسيجد رواد الكتب وزوار معرض مسقط في دورته المقبلة في جناح «منشورات القاسمي» أحدث الإصدارات التاريخية منها والبحثية وهي: موسوعة تاريخ عمان المسماة «سلطان التواريخ»، والتي تشتمل على: الجزء الأول: تاريخ عُمان من الاستيطان البشري إلى نهاية الدولة الإباضية، والجزء الثاني: تاريخ الملوك النبهانيين في عُمان، والجزء الثالث: تاريخ اليعاربة في عُمان، والجزء الرابع: تاريخ أئمة البوسعيد في عُمان، إضافة إلى مسرحية «مجلس الحيرة» ويقدم خلالها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي للقارئ تاريخاً محققاً وروايات موثقة بقالب أدبي مسرحي مبتكر، وينقل خبرة الأمراء والحكماء إلى الجيل الجديد من الأحفاد والأبناء، إذ يتناول سموه في المقدمة كيف نقل القواسم صورة الحيرة من العراق إلى شمال الشارقة.
وتأتي هذه المسرحية لتنتظم في عقد المسرحيات التي أصدرها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي.

منشورات القاسمي
الشارقة
معرض مسقط للكتاب
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