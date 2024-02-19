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التعليم والمعرفة

مجلس حكماء المسلمين يختتم مشاركته في معرض «نيودلهي للكتاب»

جناح مجلس حكماء المسلمين في معرض «نيودلهي للكتاب»
19 فبراير 2024 22:45

أبوظبي (وام)
اختتم جناح مجلس حكماء المسلمين مشاركته في معرض نيودلهي للكتاب الذي عُقِدَ في الفترة من 10 إلى 18 فبراير الحالي بنجاحٍ لافتٍ وإقبالٍ كبيرٍ من مختلف فئات المجتمع الهندي الذين أشادوا بفعاليات الجناح الثقافيَّة، وإصداراته الفكريَّة المتنوِّعة.
وقدَّم مجلس حكماء المسلمين، خلال مشاركته في المعرض، أكثر من 220 إصداراً متنوِّعاً في الفقه والسيرة والعلوم الشرعية والأدب بخمس لغات مختلفة، وهي العربية والإنجليزية والهندية والأوردو والمليبارية.
وجذبت إصدارات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطَّيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، التي يَعْرِضها جناح المجلس بخمس لغات وهي العربية والإنجليزية والهندية والأوردو والمليبارية، طلبةَ العلم الشرعي في جامعات نيودلهي والأساتذة والباحثين، بما في ذلك كتب «من أجل السلام» و«مفهوم الجهاد في الإسلام» و«كلمة إلى الشباب» و«الأزهر ووحدة المسلمين»، و«حديث في السلام» و«رأي في حوار الشرق والغرب».
كما حَظِيت الندوات التي نظَّمها المجلس بحضور كبير، حيث قدَّمها أبرز المحاضرين الذين يمثلون أهم الديانات والطوائف الهندية والمتخصصين في مجالات التَّعايش السلمي والأخوة الإنسانية، ناقشوا خلالها قضايا فكريَّة متعدِّدة، بما في ذلك تعاليم الأديان ودورها في نشر قيم التسامح والتعايش السلمي، وسُبل تحقيق الاحترام بين الأديان وقبول الآخر، بالإضافة إلى أهمية وثيقة الأخوة الإنسانية ودورها المهم في بناء الأمم ومستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة، وأبرز تحديات نشر قيم الأخوة الإنسانية والتَّعايش السلمي بين الأديان في المجتمعات والشعوب المختلفة.

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