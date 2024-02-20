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التعليم والمعرفة

«الشارقة للفنون» تنظم معرض «إيقاع الجهات»

من أعمال الفنانة لالا روخ
20 فبراير 2024 19:20

الشارقة (الاتحاد

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تنظم مؤسسة الشارقة للفنون ضمن برنامجها لربيع 2024، معرض «إيقاع الجهات» الذي يحتفي بممارسة الفنانة والناشطة والمعلمة لالا روخ (1948-2017)، ويقام في الفترة بين 24 فبراير/ شباط و16 يونيو/ حزيران 2024، في المباني الفنية في ساحة المريجة.
يضيء معرض «إيقاع الجهات» على ممارسة الفنانة لالا روخ على امتداد ثلاثة عقود، سواء الرسومات والمواد المطبوعة والفوتوغراف والفيديو، بما يضعنا حيال أول معرض استقصائي عالمي لأعمالها حتى تاريخه، وهو من تقييم الشيخة حور القاسمي، رئيس مؤسسة الشارقة للفنون، وناتاشا جينوالا، إحدى قيّمات بينالي الشارقة 16 والمديرة الفنية لمهرجان «كولومبوسكوب» للفنون المعاصرة، ومحمود الصفدي قيّم مساعد في مؤسسة الشارقة للفنون.

ملصقات ومنشورات
يتضمن المعرض أعمالاً قلّ عرضها من بداياتها الفنية، إلى جانب ملصقات ومنشورات ومقابلات أصلية مع أشخاص تعاونت معهم أثناء عملها على الدفاع عن الحقوق المدنية والعدالة بين الجنسين، فضلاً عن بعض المواد الأرشيفية المهمة وأعمالاً من مقتنيات مؤسسة الشارقة للفنون، إلى جانب سلاسل، لم تعُرف على نطاق واسع، من سيجيريا وسريلانكا وساحل جاداني الباكستاني. ويعرض كذلك لأول مرة في المنطقة عملها الأخير «روباك» (2016)، الذي يمثّل تشابكاً انسيابياً بين صوغ العلامات والحس الموسيقي والصمت.
اشتهرت لالا روخ بالتزامها بالتربية والتعليم، حيث كان فصلها الدراسي ومنزلها في لاهور بمثابة مراكز حيوية للمناقشات والمناظرات والتعلم، وهذا ما جعلها شخصية محورية ثقافياً وفنياً، إذ حاضرت على مدار ثلاثة عقود في قسم الفنون الجميلة في جامعة البنجاب وفي الكلية الوطنية للفنون، وأسست برنامج الماجستير في الفنون البصرية. كما أنشأت أيضاً «ثيرد سبيس سيمينار»، وهي منصة تعليمية مبتكرة مصممة لتشجيع الحوار المفتوح والنقدي بين الطلاب وتعزيز نهج حر في النقد والحوار الفني.

مؤسسة الشارقة للفنون
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