250 ورشة عمل في «سكة للفنون والتصميم 12»

دبي (الاتحاد)

تشكيلة متنوعة من ورش العمل الفنية تطل بها النسخة الـ12 من مهرجان سكة للفنون والتصميم، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، خلال الفترة من 23 فبراير الجاري وحتى 3 مارس المقبل في حي الشندغة التاريخي.

وستقدم «دبي للثقافة» على مدار أيام المهرجان الذي يرفع شعار «الفن ينطلق من سكة جديدة»، نحو 250 ورشة عمل مبتكرة تتولى نخبة من الفنانين والمختصين والمشرفين تقديمها لزوار الحدث، ويسلطون فيها الضوء على أنماط مختلفة من الفنون، ويحتفون فيها بروائع الموسيقى والتصميم وإبداعات فن الطهي، وغيرها.

وستركز بيريهان العشماوي في ورشة «الرسم على الخوص» على حرفة «سف الخوص» التقليدية، وكيف يمكن دمج الحرف اليدوية ضمن الممارسات الفنية المعاصرة، بينما يستعرض خبراء «استوديو ثيرتين» خلال ورشة «إنتاج لصق» مجموعة من التقنيات التي يستخدمها فنانو الشوارع في إنجاز أعمال إبداعية معقدة ومبهرة، وسيقومون ضمن ورش أخرى بتدريب الزوار على طرق التقاط الصور في الشارع وعملية تصنيف الصور وتحريرها.

الخط والمسرح

ومن خلال ورشة «الخط العربي المعاصر» سيطلع زوار المهرجان على أنواع الخطوط وتاريخها والمواد المستخدمة فيها، وسيكتشفون تقنية «سوميناغاشي» الفنية التي كانت تستخدم في اليابان خلال القرن الثاني عشر عبر ورشة متخصصة تقدمها دانيلا وحيد من «ماربيل مي»، فيما سيتعرفون في ورشة «دي جي تجريبي» التي يقدمها جيمس كيلي على معدات الـ«دي جي» وطرق المزج بين المقطوعات الموسيقية لإنتاج مقاطع جديدة.

ومن جهة أخرى، سيعمل مركز الجليلة لثقافة الطفل من خلال ورشة «الارتجال المسرحي» على تطوير مهارات الصغار في فنون الأداء المسرحي، في حين سيكون الأطفال على موعد مع كارلا جوليان من «موف أون يوغا» التي ستتولى تدريبهم على ممارسة تمارين «اليوغا» وتقنيات التنفس النموذجية التي تعزز لديهم التركيز وتنعكس إيجاباً على بنيتهم الجسدية والعقلية.

يشار إلى أن سلسلة ورش العمل التي ستقدم باللغتين العربية والإنجليزية ستكون موزعة على 8 بيوت ومساحتين خارجيتين تقدم أنواعاً مختلفة من الفنون، ومنحوتات وأعمالاً تركيبية مميزة وأخرى رقمية مستلهمة من شعار المهرجان الذي سيشهد تنظيم العديد من التجارب الثقافية الاستثنائية ضمن أجواء إبداعية ملهمة.