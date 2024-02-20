انطلاق أعمال الندوة الثقافية لمبادرة «الأندلس: تاريخ وحضارة»

سعد عبد الراضي (أبوظبي)

انطلقت أمس أعمال ثانية الندوات الثقافية لمبادرة «الأندلس: تاريخ وحضارة»، التي تعقد على مدار يومين في أبوظبي، وتناقش الحياة الأدبية والثقافية والعلمية في الحضارة الأندلسية، وتأثيرها على المشهد الفكري المعاصر. وتأتي هذه الندوة قي أعقاب النجاح الكبير، الذي حققته الندوة الثقافية الأولى ضمن البرنامج الثقافي لمبادرة «الأندلس: تاريخ وحضارة»، والتي أقيمت في العاصمة الإسبانية مدريد في سبتمبر الماضي، وسجلت حضوراً لافتاً لعددٍ كبير من العلماء والمختصين والمهتمين بالحضارة الأندلسية. وتتضمن الندوة مجموعةً من الجلسات التي تبحث محاور متعددة، من ضمنها الأدب والفن والترجمة والنهضة التعليمية والأكاديمية خلال الحقبة الأندلسية.

وتشهد الجلسات مشاركة مجموعة من الخبراء والمختصين والمؤرخين وممثلي المجتمع الأكاديمي من مؤسسات تعليمية وثقافية مرموقة، منها جامعة الإمارات وجامعة الشارقة والجامعة الأردنية وجامعة تلمسان وجامعة بويرتوريكو وغيرها. حضر جلسات الندوة الدكتور عبدالله الريسي، المستشار الثقافي في ديوان الرئاسة، وعبدالله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، واينيغو دي بالاسيو سفير المملكة الإسبانية لدى الدولة، وعدد كبير من المختصين والمفكرين والمتخصصين في الحضارة الأندلسية من الإسبان ومن دول عربية وغيرها من دول مختلفة.

تجليات الحضارة الأندلسية

وقال عبدالله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، في كلمته الافتتاحية خلال الندوة الثقافية: «نتطرق خلال هذه الندوة الثقافية إلى جوانب وتجليات الحضارة الأندلسية في الميادين الأدبية والعلمية والثقافية والفنية، وما مثلته هذه الحضارة كحقبة مضيئة في تاريخ البشرية، وقوةٍ دافعة لتطور وتقدم أوروبا والعالم أجمع». وأضاف: يأتي تنظيم هذه الندوة في إطار مبادرة «الأندلس: تاريخ وحضارة»، التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف تعزيز المعرفة حول الحضارة الأندلسية وصون إرثها، وتسليط الضوء على الأندلس كحاضرةٍ للأدب والمعرفة، وكنموذجٍ قلَّ نظيره في تلاقي الثقافات وتمازُج الحضارات والتسامح والتآزر بين الشعوب.

وأكد أن هذه الندوة الثقافية تحمل في طياتها مدلولاتٍ ومضامين ثقافية وفكرية عميقة، إذ نسدل من خلالها الستار على البرنامج الثقافي المصاحب لمبادرة «الأندلس: تاريخ وحضارة»، التي أعطت بدورها بعداً جديداً للمبادرات الفكرية والمشاريع الثقافية. وقال: «نُعرب عن فخرنا واعتزازنا بالجهود المشهودة والمساهمات الجليلة لدولة الإمارات في صون إرثنا الحضاري العربي، تماشياً مع التوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة». ولفت إلى أن ندوة «الأندلس: ملتقى الحضارات والثقافات» تأتي لتواصل البناء على النجاح الكبير الذي حققته الندوة الثقافية الأولى التي احتضنتها العاصمة الإسبانية مدريد، وجمعت متخصصين وعلماء في الدراسات الأندلسية بتخصصاتها الثقافية والأدبية والعلمية كافة. وأشار إلى أن الندوة تفرد حيزاً واسعاً للإضاءة على المشهد الثقافي الأندلسي، وما حققته الحضارة العربية في الأندلس من نهضة وازدهار علمي ومعرفي، طال أثره العالم بأسره، كما تركز الندوة في جلساتها على مكونات هذه الحضارة، والعوامل التي مكَّنتها من تقديم نموذجٍ متفرد في التقدُّم على مختلف الصعد، كما تعكس الندوة مكانة الأندلس كبوتقة للثقافات، وحاضنة للتنوع والحوار الثقافي، ورمزٍ للتسامح والتعاضد، وهي مقوماتٌ أفضت إلى جعل الأندلس طفرةً علمية استثنائية في مسيرة الحضارة الإنسانية.

تأثير الأدب الأندلسي

وتناولت الندوة في يومها الأول مواضيع تتمحور حول الأدب الأندلسي ومدى تأثيره في الأدب العربي، وكذلك ترجمة الأدب الأندلسي، بالإضافة إلى جلسات العلوم الأندلسية، مع التركيز بشكل خاص على المدارس والجامعات خلال العصر الأندلسي. وتمحورت الجلسة الأولى حول «الأدب الأندلسي» وترأستها د. نورة الكربي- جامعة الشارقة، وتحدث فيها الدكتور هشام بن سنوسي، جامعة تلمسان في الجزائر، عن موضوع «صورة الأندلس في القصص العربية»، في حين تطرق الدكتور صلاح جرار، جامعة الشارقة، إلى «خصوصية الأدب الأندلسي، وحركة التحقيق للأدبيات». كما تحدث الدكتور سيلفادور بينيا مارتي، جامعة مالقة، عن الأدب الأندلسي، وناقش الدكتور خايمي سانشيز راتيا، موضوع «الترجمة بالأدب الأندلسي». وتتمحور ثانية جلسات اليوم حول «العلوم والمعارف الأندلسية» التي يترأسها د. أدريان ديمان، جامعة الإمارات، ويتحدث خلالها الدكتور محمد الجمل، جامعة الإسكندرية، عن «معالم الإنجاز الحضاري الأندلسي»، فيما يتناول الدكتور خوسيه ميغيل بويرتا، من المجلس العالي للبحوث العلمية بمدريد، موضوع «علوم ومؤلفات الأندلسيين من خلال موسوعة مكتبة الأندلس».

الفن الأندلسي الموريسكي

يتطرق الدكتور ماريبيل فييرو، المجلس العالي للبحوث العلمية بمدريد، إلى موضوع «المدارس والجامعات الأندلسية»، ويناقش الدكتور محمد المقدادي، «علم الفلاحة والحدائق في الأندلس». وتشهد الندوة في يومها الثاني تنظيم جلسة «الموريسكيين والموروث الفني والأدبي» ويترأسها د. أحمد المنصوري من جامعة الإمارات، وتتحدث خلالها الدكتورة إيناس سحابو، المعهد العالي في تونس، عن موضوع «الموريسكيين والفن الأدبي»، فيما يتطرق الدكتور لويس بيرنابي نونس، جامعة آليكانتي في إسبانيا، إلى «مصير الموريسكيين الوجودي وفي ذاكرة الإسبان». وبدورها، تناقش الدكتورة ماريا تيريزا نارفايز، جامعة بويرتوريكو «الأدب الخميادي كوسيلة لحفظ التراث ودرع الأندلسيين الحصين»، ويتحدث الدكتور رفائيل لوبيث غوزمان، عن «تأثير الفن الأندلسي الموريسكي في القارة الأميركية». يُذكر أنَّ مبادرة «الأندلس: تاريخ وحضارة» تهدف إلى تعميق المعرفة حول الحضارة الأندلسية.