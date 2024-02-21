بلووم القابضة تطلق مجمع سيفيل السكني في أبوظبي

أعلنت بلووم القابضة، الشركة العاملة في مجال التطوير العقاري في دولة الإمارات، عن إطلاق مشروع سيفيل، أول مشاريعها في عام 2024 والمرحلة الخامسة من المجمّع السكني "بلووم ليفينج" في أبوظبي.

ويقع المجمّع السكني في مدينة زايد على مقربة من مطار أبوظبي الدولي.

وتم تصنيف "بلووم ليفينج" الذي يتميز بتصاميمه المستوحاة من فن العمارة الإسبانية كمنطقة استثمارية، ما يسمح للمستثمرين من مختلف الجنسيات بشراء وحدات سكنية متنوعة في المشروع الذي سيجمع السكان من جميع الأعمار ومختلف الثقافات، ليقدم لهم تجربة معيشية فريدة.

وتضم هذه المرحلة وحدات سكنية مختلفة، تتراوح الخيارات فيها بين المنازل الكبيرة بسبع غرف، وهي الأولى من نوعها ضمن "بلووم ليفينج"؛ والفلل من ثلاث إلى ست غرف؛ ووحدات التاون هاوس.

ومن المقرر أن تنتهي الأعمال في المرحلة الخامسة من المشروع في الربع الأول من العام 2027.

وقال كارلوس واكيم، الرئيس التنفيذي لشركة بلووم القابضة: "يسعدنا مع بداية هذا العام إطلاق مرحلة جديدة من مشروع "بلووم ليفينج" الاستثنائي، لنكمل رحلة نجاح المراحل الأربع الأولى. توفر المرحلة الخامسة، سيفيل، خيارات واسعة من الوحدات السكنية المميزة والمصممة بعناية لتناسب احتياجات جميع المقيمين على اختلاف تطلعاتهم، حيث تقدم خيارات سكن مناسبة للمقيمين الباحثين عن العيش في مجتمع عالي الجودة في أبوظبي، كما تمنح فرصة فريدة للمستثمرين والمستخدمين النهائيين، حيث توفر لهم أصولًا ذات قيمة طويلة الأمد".

وأضاف: "تماشياً مع التزام مشروع "بلووم ليفينج" بتلبية الطلب المتزايد على أنماط الحياة المجتمعية المتطورة والمتكاملة، يُعد سيفيل الخيار الأنسب للباحثين عن وحدات سكنية مصممة بحرفية عالية، ومجهزة بأفخم المرافق، وذلك ضمن مجتمع شامل بموقع استراتيجي".