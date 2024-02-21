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التعليم والمعرفة

الأرشيف والمكتبة الوطنية ينهي تحضيراته لمؤتمر الترجمة الدولي الرابع

الأرشيف والمكتبة الوطنية ينهي تحضيراته لمؤتمر الترجمة الدولي الرابع
22 فبراير 2024 01:00

أبوظبي (الاتحاد)

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أنهى الأرشيف والمكتبة الوطنية التحضيرات اللازمة لاستضافة النسخة الرابعة من مؤتمر الترجمة الدولي بمقره في أبوظبي، والتي ستنعقد تحت شعار: «نحو آفاق جديدة: الترجمة وبناء مجتمعات المعرفة»، في الفترة من17-18 أبريل 2024، وسيناقش أكثر من 35 ورقة بحثية في جلساته.
وعن النسخة الرابعة من مؤتمر الترجمة الدولي، قال عبدالله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية: يسرنا أن نعلن عن انتهاء التحضيرات اللازمة لمؤتمر الترجمة الدولي الرابع، والذي يحظى باهتمام نُخب المثقفين من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها لثرائه بالبحوث الجديدة والأفكار المبتكرة التي تمثل إضافة مهمة في ميادين الترجمة في عدة لغات، ويأتي انعقاد هذا المؤتمر بناء على ما حققته المؤتمرات الثلاثة السابقة من فائدة ملموسة تمثلت في البحوث التي قدمها مختصون وخبراء من مختلف أنحاء العالم، وقد تم توثيقها في مجلدات تعدّ مراجع مهمة للمترجمين والدارسين في علوم الترجمة.
ودعا آل علي جميع المهتمين بعلوم الترجمة لمتابعة فعاليات المؤتمر لثرائها ولما فيها من فائدة يمكنهم تحقيقها، مشيراً إلى أن جلسات المؤتمر تدور في فلك المحاور التالية: ترجمة الأرشيفات التاريخية: (الأرشيف البريطاني، البرتغالي، الهندي...إلخ)، ودور الترجمة في بناء المعاجم، وترجمة أدب الرحلات، والترجمة الآلية، وإثراء المكتبة العلمية والطبية ما بعد كورونا، وترجمة التراث العربي والإسلامي في أوروبا عشية عصر النهضة، وإشكاليات الترجمة الأدبية: ترجمة الأدب الخليجي نموذجاً، وترجمة الأدب العالمي إلى العربية: جائزة نوبل نموذجاً، وتحديات الترجمة الفورية، ومزالق المترجمين، والترجمة لذوي الهمم في عصر الذكاء الاصطناعي، ودور الأرشيف والمكتبة الوطنية (الإمارات) في دعم حركة الترجمة المعاصرة. 

الأرشيف والمكتبة الوطنية
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