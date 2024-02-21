خلدون المبارك يستقبل جمال السويدي ويتسلم نسخة من كتابه الجديد

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل معالي خلدون خليفة المبارك، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للتنمية، يوم أمس الأول الثلاثاء، بمكتبه، معالي الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وتسلَّم معاليه نسخة من كتاب «صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية».

وأثنى معالي خلدون خليفة المبارك على الكتاب مشيداً بفكرته ومضمونه، ووصفه بأنه كتاب استراتيجي مهم، مؤكداً أن الكتاب يمثل إضافة كبيرة للثقافة الإماراتية، موضحاً أن قيمته الكبيرة تأتي من الشخصية العظيمة التي يتناول مسيرتها الميمونة والناجحة، وهي شخصية صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله.

وأضاف أن الكتاب يوثق أهم المحطات السياسية والاقتصادية في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، كما يوثق أبرز المحطات التاريخية في مسيرة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، ويلقي الضوء على إنجازات سموه الكثيرة ومبادراته وسياساته، التي أحدثت نقلة نوعية بدولة الإمارات العربية المتحدة، على مدار أكثر من 50 عاماً، لاسيما في المجالات العسكرية والإنسانية والاقتصادية والبيئية.

وقال معالي خلدون خليفة المبارك: نحن في دولة الإمارات العربية المتحدة محظوظون بقيادتنا الرشيدة المتمثلة بسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مؤكداً أن سموه يتميز دائماً بقدرته الهائلة على تحديد المسار الواضح نحو التميز وصناعة المستقبل المزدهر.



رؤى وإنجازات

قدم معالي الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي الشكر لمعالي خلدون خليفة المبارك، مشيداً بحفاوة الاستقبال، قائلاً: إن الكتاب يركز على رؤى وإنجازات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لتحويل الاقتصاد الإماراتي إلى اقتصاد متنوّع الموارد، ويشرح كيف أصبحت الدولة بفضل سياسات ومبادرات سموه عاصمة للتسامح العالمي.