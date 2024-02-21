سلطان بن أحمد القاسمي يكرم الفائزين بـ«مناهزات اللغة العربية»

الشارقة (وام)

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، صباح أمس، حفل ختام أعمال مناهزات اللغة العربية لدول الخليج في دورتها الخامسة، والذي أقيم في المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج في المدينة الجامعية بالشارقة.

واستهل الحفل بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأعقبته تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ألقى بعدها الدكتور عيسى صالح الحمادي، مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة، كلمة ترحيبية أعرب خلالها عن سعادته بحرص الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج على مشاركتهم واهتمامهم بالمناهزات التي تستضيفها الشارقة.

وأشار الحمادي إلى أن هذا الحدث يشرق من شارقة الثقافة التي تحتضن فرسان اللغة العربية من أبنائها الطلبة المرشحين من الدول الأعضاء بالمكتب، واصفاً الشارقة بأنها منارة العلم والثقافة وسباقة للنهوض باللغة العربية، ولهذا تسابق إليها فرسان الرهان من دول الخليج للمشاركة في هذه المناهزات في دورتها الخامسة لهذا العام.

وتوجه مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشكر والتقدير لصاحب السمو حاكم الشارقة على اهتمامه واعتزازه باللغة العربية، مشيراً إلى أن سموه صاحب السبق في وضع عنوان المسابقة التاريخي «مناهزات اللغة العربية لدول الخليج»، بعد أن أجريت المسابقة في نسختها الأولى تحت عنوان «أولمبياد اللغة العربية»، رغبةً من سموه بأن تندرج المسابقة تحت عنوان عربي معجمي أصيل.

وتناول الحمادي تفاصيل المشاركة في المناهزات والتي تعتبر الأولى من نوعها في دول العالم العربي، وتؤكد أهمية التوجه لخدمة اللغة العربية الجميلة وإبراز المبدعين فيها، مشيراً إلى أن المركز اختار لجنة علمية لتقوم على وضع الأسئلة وتنفيذها، حيث شارك في هذه الدورة الخامسة لمناهزات اللغة العربية 16 طالباً وطالبة يمثلون دول الخليج العربية، وتوزعت الجوائز على المشاركين بواقع 6 ميداليات ذهبية و6 ميداليات فضية و5 ميداليات برونزية.

تعزيز الهوية

ومن جانبه، ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج، كلمة وجه فيها شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعمه واهتمامه باللغة العربية، ولهذا الحدث الذي يعبر عن عمق الاهتمام باللغة العربية، ويعكس الثقافات ويعزز الهوية الوطنية والعربية.

وأشار الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي إلى أهمية الاهتمام باللغة العربية وما تمثله للمجتمعات الخليجية، وقال: «يمثل الاهتمام باللغة العربية إحدى أهم أولويات دول الخليج العربية، نظراً لما تمثله من أهمية دينية وثقافية وحضارية، بفعل ارتباطها الراسخ بديننا الحنيف وعلاقتها الجذرية بهويتنا، فضلاً عن كونها الإطار الجامع للمنجزات الحضارية والفكرية والتاريخية المشتركة بيننا».

وشاهد سمو نائب حاكم الشارقة والحضور عرضاً مصوراً تناول إنجازات المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة وأهم إصداراته والمجلدات الخاصة فيه.

وألقى الطلبة ممثلو دول الخليج المشاركون في المناهزات أبياتاً شعرية أعربوا فيها عن مدى امتنانهم وسعادتهم بالمشاركة التي تعزز وتنمّي مهاراتهم في اللغة العربية، وتعكس روح الفريق الواحد الذي يعمل بإخلاص من أجل اللغة الأم.



فرسان المناهزات

ألقى يونس بن سالم الخربوشي، رئيس وفد سلطنة عمان، كلمة نيابة عن الوفود المشاركة، مشيراً إلى أن المناهزات تعكس رؤية وجهود صاحب السمو حاكم الشارقة لتعزيز الارتباط باللغة العربية.

وشاهد سمو نائب حاكم الشارقة بعدها عرضاً مرئياً قدم خلاله فرسان المناهزات الشكر والتقدير لصاحب السمو حاكم الشارقة على دعمه الكبير.

وكرم سموه أعضاء اللجنة العلمية ووفود وزارات التربية والتعليم في دول الخليج العربية وفرسان المناهزات الفائزين. حيث فازت دولة الإمارات العربية المتحدة بميدالية ذهبية وميداليتين برونزيتين، فيما نالت مملكة البحرين ميدالية ذهبية وميداليتين فضيتين، وتوجت دولة الكويت بميدالية ذهبية وميدالية فضية وأخرى برونزية، أما المملكة العربية السعودية فقد حصلت على ميدالية ذهبية وميدالية فضية، فيما نالت سلطنة عمان ميدالية ذهبية وميداليتين فضيتين، وحازت دولة قطر ميدالية ذهبية وميداليتين برونزيتين.

وتسلم سمو نائب حاكم الشارقة درعاً تذكارية من المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج، ملتقطاً سموه مع فرسان المناهزات الفائزين من دول الخليج الصور الجماعية، ومتمنياً لهم التوفيق.

شهد الحفل، إلى جانب سمو نائب حاكم الشارقة، كل من معالي الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج، وجمال سالم الطريفي، رئيس الجامعة القاسمية، وخالد بن بطي الهاجري، مدير عام المدينة الجامعية بالشارقة، ومحمد حسن خلف، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وعدد من كبار المسؤولين وممثلي وفود دول الخليج العربي، إلى جانب الطلبة المشاركين.