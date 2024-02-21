الجمعة 23 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

اختتام مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي

اختتام مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي
22 فبراير 2024 00:18

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
قصائد ومواجد في أمسية لـ«بيت الشعر»
منتخبنا يودع «مونديال الشاطئية»

اختتمت مساء أمس فعاليات النسخة السابعة من مهرجان المسرح الثنائي، الذي نظمته إدارة المسرح بدائرة الثقافة برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.وبحضور عبدالله العويس، رئيس الدائرة، وأحمد بورحيمة، مدير المهرجان، شهد جمهور الليلة الختامية العرض السوري «لقاء» لفرقة تكوين، وهو من تأليف آلان كناب، وإخراج عروة العربي، وأداء رنا الحلبي، وآية محمود.
ويروي العمل قصة لقاء بين سيدتين لكل واحدة منهما آلامها الخاصة لكن للسبب نفسه، إذ تحمل السيدة الأولى آلام الماضي والذكريات والظلم الذي تعرضت له من رجل تركها من دون سابق إنذار، لتلتقي بعد سنوات بالسيدة الأخرى التي قاست من الرجل ذاته آلام الحاضر.
وتتوالى المكاشفات بين السيدتين خلال العرض بشجار، وتنتهي إلى أن تكتشف كلتاهما أنهما وجهان لعملة واحدة، فتصلان في النهاية إلى لقاء روحي بينهما، كأن كلاً منهما كانت تنقص الأخرى كي تكتمل. وفي الندوة النقديَّة التي تلت العرض، وأدارتها نجوى صليبة، أشادت المداخلات بالصورة الإخراجيَّة، والأداء المتقن للممثلتين.
ونظمت إدارة المهرجان حفلاً تكريميّاً عقب الندوة النقديَّة في استراحة السحب بخورفكان، حيث قدم أحمد بورحيمة شهادات الشكر والمشاركة لضيوف المهرجان.
واستضاف المهرجان في دورته المنقضية، النسخة التاسعة عشرة من ملتقى الشارقة للمسرح العربي، تحت عنوان «المسرح والمستقبل»، كما نظم ثلاث ورشات تدريبية في الكتابة، والتمثيل، والإخراج، إضافة إلى خمس ندوات نقدية تناولت العروض المشاركة بالتحليل.
وأسس مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي عام 2016، ترجمةً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، بهدف نشر وتنويع النشاط المسرحي في الإمارة، ومد وتعزيز جسور التواصل وتبادل المعرفة بين المسرحيين الإماراتيين وأشقائهم في الوطن العربي.

مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي
مهرجان المسرح الثنائي
الشارقة
الإمارات
دبا الحصن للمسرح الثنائي
المسرح الثنائي
آخر الأخبار
إطلاق العنان لإمكانات المستقبل: تحسين الكفاءة الحكومية عبر الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي
اقتصاد
إطلاق العنان لإمكانات المستقبل: تحسين الكفاءة الحكومية عبر الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي
20 فبراير 2024
شعار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
الأخبار العالمية
منظمة تحمّل داعش مسؤولية هجوم كيماوي في سوريا
23 فبراير 2024
حاكم الفجيرة يهنئ خادم الحرمين بذكرى يوم التأسيس
علوم الدار
حاكم الفجيرة يهنئ خادم الحرمين بذكرى يوم التأسيس
23 فبراير 2024
سوق أبوظبي العالمي يفرض غرامة مالية على شركة تدقيق
اقتصاد
سوق أبوظبي العالمي يفرض غرامة مالية على شركة تدقيق
23 فبراير 2024
«الفجيرة الثقافية» تناقش الابتكار في صناعة المحتوى
التعليم والمعرفة
«الفجيرة الثقافية» تناقش الابتكار في صناعة المحتوى
اليوم 23:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©