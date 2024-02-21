اختتام مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي

الشارقة (وام)

اختتمت مساء أمس فعاليات النسخة السابعة من مهرجان المسرح الثنائي، الذي نظمته إدارة المسرح بدائرة الثقافة برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.وبحضور عبدالله العويس، رئيس الدائرة، وأحمد بورحيمة، مدير المهرجان، شهد جمهور الليلة الختامية العرض السوري «لقاء» لفرقة تكوين، وهو من تأليف آلان كناب، وإخراج عروة العربي، وأداء رنا الحلبي، وآية محمود.

ويروي العمل قصة لقاء بين سيدتين لكل واحدة منهما آلامها الخاصة لكن للسبب نفسه، إذ تحمل السيدة الأولى آلام الماضي والذكريات والظلم الذي تعرضت له من رجل تركها من دون سابق إنذار، لتلتقي بعد سنوات بالسيدة الأخرى التي قاست من الرجل ذاته آلام الحاضر.

وتتوالى المكاشفات بين السيدتين خلال العرض بشجار، وتنتهي إلى أن تكتشف كلتاهما أنهما وجهان لعملة واحدة، فتصلان في النهاية إلى لقاء روحي بينهما، كأن كلاً منهما كانت تنقص الأخرى كي تكتمل. وفي الندوة النقديَّة التي تلت العرض، وأدارتها نجوى صليبة، أشادت المداخلات بالصورة الإخراجيَّة، والأداء المتقن للممثلتين.

ونظمت إدارة المهرجان حفلاً تكريميّاً عقب الندوة النقديَّة في استراحة السحب بخورفكان، حيث قدم أحمد بورحيمة شهادات الشكر والمشاركة لضيوف المهرجان.

واستضاف المهرجان في دورته المنقضية، النسخة التاسعة عشرة من ملتقى الشارقة للمسرح العربي، تحت عنوان «المسرح والمستقبل»، كما نظم ثلاث ورشات تدريبية في الكتابة، والتمثيل، والإخراج، إضافة إلى خمس ندوات نقدية تناولت العروض المشاركة بالتحليل.

وأسس مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي عام 2016، ترجمةً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، بهدف نشر وتنويع النشاط المسرحي في الإمارة، ومد وتعزيز جسور التواصل وتبادل المعرفة بين المسرحيين الإماراتيين وأشقائهم في الوطن العربي.