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«فن نيويورك أبوظبي» يحتفي بمرور عقد على تأسيسه

من الأعمال الفنية في المعرض (وام)
23 فبراير 2024 01:00

فاطمة عطفة (أبوظبي)

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افتتح رواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي معرضه الربيعي «في هذا الآن»، احتفالاً بمرور عشر سنوات على تأسيسه. ويضم المعرض العديد من الأعمال لفنانين بارزين من داخل وخارج الدولة، فيما تشرف على تقييم المعرض مايا أليسون، المديرة التنفيذية لرواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي، بمشاركة القيمة الفنية والأستاذة المساعدة للأبحاث دويغو ديمير، التي انضمت مؤخراً إلى الجامعة.
وشهد العقد التأسيسي لرواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي تكليفات فنية كبرى ونشر كتب وإقامة معارض بحثية تاريخية من جميع أنحاء العالم، مما أكسبه شهرة وجوائز دولية.
كما يدعم «مساحة المشروع» التي تعد بمثابة مختبر يستخدمه المجتمع الأكاديمي والإقليمي لتجربة أفكارهم الفنية، بما في ذلك مشاريع طلاب الجامعة.
وتعد مساحات رواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي في مجملها بمثابة مختبر تجارب لاستراتيجيات التقييم الفنّي التي تغذي الابتكار حول ممارسات المعارض في الخليج، وفي الحوار مع مشهد الفن العالمي.

نيويورك أبوظبي
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