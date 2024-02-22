«منصة للتوزيع» تشارك في معرضي جامعة الشارقة ومسقط للكتاب

الشارقة (وام)

شاركت شركة «منصة للتوزيع»، المنبثقة من جمعية الناشرين الإماراتيين في معرض جامعة الشارقة للكتاب، الذي أُقيم كجزء من فعاليات النسخة التاسعة لمهرجان «كلنا نقرأ»، ونظمته عمادة شؤون الطلاب في الجامعة، وفي «معرض مسقط الدولي للكتاب» 2024 الذي انطلقت فعالياته في 21 فبراير الجاري ويستمر حتى 2 مارس المقبل.

وجاءت مشاركة «منصة» للسنة الثانية على التوالي في معرض جامعة الشارقة للكتاب، في إطار تعاونها الراسخ مع الجامعة بهدف الإسهام في توفير مجموعة متنوعة من الإصدارات الإماراتية ذات الجودة العالية من حيث المضمون، لتلبية احتياجات طالبات الجامعة، وتسهيل عملية اقتنائهن للمعلومة التي تغني مسيرتهن الجامعية.

وعرضت «شركة منصة للتوزيع» خلال مشاركتها في هذا المعرض الذي أقيم بالتعاون مع منشورات القاسمي، ودار الكتب، في الفترة بين 13 و14 فبراير الجاري، أبرز إصدارات 67 ناشراً من أعضائها شاركوا بنحو 5011 كتاباً توزّعت على 1173 عنواناً متنوعاً ما بين الروايات والقصص التاريخية والأدب العالمي وكتب التطوير الذاتي والإدارة، فضلاً عن كتب الأطفال، وغيرها من أنواع الكتب التي تم اختيارها بعناية لتتناسب، ليس فقط مع متطلبات طالبات الجامعة، بل وأفراد أسرهنّ أيضاً.

كما احتفى المعرض بإبداعات المواهب الأدبية في الجامعة، إذ شهد توقيع كتب من تأليف عشر طالبات من الجامعة تم نشر كتبهن خلال دراستهن الجامعية، إضافة إلى تنظيم 5 ورش عمل ومحاضرات أدبية استقطبت عدداً كبيراً من الطالبات، وطرح 7 مسابقات تفاعلية أضفت أجواء ملهمة على المعرض بمشاركة 30 دار نشر.

أما جناح «منصة» في معرض مسقط الدولي للكتاب 2024، فيقدّم للقارئ العُماني بالتعاون مع 64 دار نشر من أعضاء الشركة، 4940 كتاباً تشمل مجموعة قيِّمة من الإصدارات المتميزة التي تضم 800 عنوان في شتى صنوف الإبداع الأدبي والمعرفي التي تم إنتاجها محليّاً والتي تلبّي احتياجات سوق الكتاب في السلطنة.