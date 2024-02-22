«الفجيرة الثقافية» تناقش الابتكار في صناعة المحتوى

الفجيرة (وام)

سلطت منصة 2071 للابتكار، التابعة لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، الضوء على «الابتكار في صناعة المحتوى وإدارته» خلال جلسة حوارية عقدتها ضمن فعاليات شهر الابتكار، استضافها مقر برنامج الفجيرة للتميز الحكومي بحضور الدكتور خالد الظنحاني رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعبدالله الحنطوبي نائب مدير بلدية الفجيرة، ولفيف من المهتمين بالابتكار في الإمارة. وتناولت الجلسة، التي أدارتها حياة الحمادي مديرة منصة 2071 بالجمعية، محوري «الابتكار في صناعة المحتوى»، و«الابتكار في إدارة المحتوى»، فيما تفاعل الجمهور مع مخرجات الجلسة من خلال تعقيباتهم واستفساراتهم.

وأكد الدكتور خالد الظنحاني، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن الابتكار يحمل أهمية كبيرة في دولة الإمارات، حيث تسعى الحكومة الرشيدة بشكل مستمر إلى تعزيز ثقافة الابتكار وتطويرها، باعتبار أن الابتكار يرسخ التنافسية في جميع المجالات بالدولة، ويسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين من خلال تقديم حلول جديدة وفعّالة لجميع التحديات. كما يلعب الابتكار دوراً مهماً أيضاً في تعزيز السمعة الدولية للإمارات كمركز للابتكار والتقنية، ما يرسخ التعاون الدولي والاستثمارات الأجنبية.

وقالت حياة الحمادي إن الابتكار في المحتوى الإعلامي يلعب دوراً حيوياً في جذب الجماهير وتحقيق تأثير إيجابي، حيث يسهم في تمييز المحتوى وجعله فريداً، ما يجعله أكثر جاذبية للمستهلكين، كما يعزز الابتكار في المحتوى الإعلامي تفاعل الجمهور، ويشجع على المشاركة والتفاعل الاجتماعي، فضلاً عن مساهمته في نقل المعلومات بشكل أكثر فعالية وتأثيراً، لترسيخ قوة الرسالة، ويسهم في بناء صورة إيجابية للوسائط الإعلامية.

وتحدثت صانعة المحتوى الدكتورة صفاء النقبي عن تجربتها، حيث أشارت إلى صعوبة تقديم محتوى مؤثر يلبي احتياجات الجماهير، واستعرضت المجهود المضني في تقديم محتوى يفيد المتلقي، وشددت على أهمية تحقيق تكاملية المحتوى من حيث تصوير الفيديوهات وعمل المونتاج وصياغة المحتوى الفعال.

وتناول ميسم الزعبي، دور الشركات في إيجاد الاستمرارية لصناع المحتوى من خلال دراسة الشركات للبنية الاجتماعية الفكرية للمجتمعات، ودراسة المؤثرين ومعرفتهم بشكل جيد، والمساهمة في تطوير قدرات صناع المحتوى وأساليبهم وخلق توجهات جديدة لهم في المجالات الاقتصادية والرياضية، حيث يناط بالشركات خلق مثل هذه التوجهات والمحافظة على قدرات المؤثرين عبر 7 مراحل أبرزها خلق التوجهات في المحتوى وتنظيم الفيديوهات والبحث عن مصادر موثوقة وغيرها.