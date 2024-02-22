الجمعة 23 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«الفجيرة الثقافية» تناقش الابتكار في صناعة المحتوى

«الفجيرة الثقافية» تناقش الابتكار في صناعة المحتوى
22 فبراير 2024 23:56

الفجيرة (وام)
سلطت منصة 2071 للابتكار، التابعة لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، الضوء على «الابتكار في صناعة المحتوى وإدارته» خلال جلسة حوارية عقدتها ضمن فعاليات شهر الابتكار، استضافها مقر برنامج الفجيرة للتميز الحكومي بحضور الدكتور خالد الظنحاني رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعبدالله الحنطوبي نائب مدير بلدية الفجيرة، ولفيف من المهتمين بالابتكار في الإمارة. وتناولت الجلسة، التي أدارتها حياة الحمادي مديرة منصة 2071 بالجمعية، محوري «الابتكار في صناعة المحتوى»، و«الابتكار في إدارة المحتوى»، فيما تفاعل الجمهور مع مخرجات الجلسة من خلال تعقيباتهم واستفساراتهم. 
وأكد الدكتور خالد الظنحاني، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن الابتكار يحمل أهمية كبيرة في دولة الإمارات، حيث تسعى الحكومة الرشيدة بشكل مستمر إلى تعزيز ثقافة الابتكار وتطويرها، باعتبار أن الابتكار يرسخ التنافسية في جميع المجالات بالدولة، ويسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين من خلال تقديم حلول جديدة وفعّالة لجميع التحديات. كما يلعب الابتكار دوراً مهماً أيضاً في تعزيز السمعة الدولية للإمارات كمركز للابتكار والتقنية، ما يرسخ التعاون الدولي والاستثمارات الأجنبية. 
وقالت حياة الحمادي إن الابتكار في المحتوى الإعلامي يلعب دوراً حيوياً في جذب الجماهير وتحقيق تأثير إيجابي، حيث يسهم في تمييز المحتوى وجعله فريداً، ما يجعله أكثر جاذبية للمستهلكين، كما يعزز الابتكار في المحتوى الإعلامي تفاعل الجمهور، ويشجع على المشاركة والتفاعل الاجتماعي، فضلاً عن مساهمته في نقل المعلومات بشكل أكثر فعالية وتأثيراً، لترسيخ قوة الرسالة، ويسهم في بناء صورة إيجابية للوسائط الإعلامية. 
وتحدثت صانعة المحتوى الدكتورة صفاء النقبي عن تجربتها، حيث أشارت إلى صعوبة تقديم محتوى مؤثر يلبي احتياجات الجماهير، واستعرضت المجهود المضني في تقديم محتوى يفيد المتلقي، وشددت على أهمية تحقيق تكاملية المحتوى من حيث تصوير الفيديوهات وعمل المونتاج وصياغة المحتوى الفعال. 
وتناول ميسم الزعبي، دور الشركات في إيجاد الاستمرارية لصناع المحتوى من خلال دراسة الشركات للبنية الاجتماعية الفكرية للمجتمعات، ودراسة المؤثرين ومعرفتهم بشكل جيد، والمساهمة في تطوير قدرات صناع المحتوى وأساليبهم وخلق توجهات جديدة لهم في المجالات الاقتصادية والرياضية، حيث يناط بالشركات خلق مثل هذه التوجهات والمحافظة على قدرات المؤثرين عبر 7 مراحل أبرزها خلق التوجهات في المحتوى وتنظيم الفيديوهات والبحث عن مصادر موثوقة وغيرها.

أخبار ذات صلة
«الفجيرة الاجتماعية الثقافية» تشارك في منتدى للمنح الدراسية بسلطنة عمان
«الفجيرة الاجتماعية» تطلق مبادرة لدعم حوار الطلبة وأولياء الأمور
جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية
صناعة المحتوى
آخر الأخبار
إطلاق العنان لإمكانات المستقبل: تحسين الكفاءة الحكومية عبر الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي
اقتصاد
إطلاق العنان لإمكانات المستقبل: تحسين الكفاءة الحكومية عبر الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي
20 فبراير 2024
هانا غوتيريز ريد ومحاميها جايسن بولز في جلسة للمحكمة
الترفيه
محام يحمّل بالدوين مسؤولية إطلاق نار على مصورة
اليوم 18:47
«حريق مميت» يؤجل مباراة في «الليجا»
الرياضة
«حريق مميت» يؤجل مباراة في «الليجا»
اليوم 18:30
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو
الأخبار العالمية
روسيا تفرض عقوبات على عشرات المسؤولين الأوروبيين
اليوم 18:21
547 مليون يورو «فاتورة» لاعبي باريس
الرياضة
547 مليون يورو «فاتورة» لاعبي باريس
اليوم 18:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©