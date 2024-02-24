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7 عروض تتنافس على جوائز «أيام الشارقة المسرحية»

جانب من اجتماع اللجنة العليا (من المصدر)
25 فبراير 2024 01:03

الشارقة (الاتحاد)

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تتواصل التحضيرات لاستقبال الدورة الـ 33 من أيام الشارقة المسرحية، التي تنظم برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وفي هذا الإطار عقدت اللجنة العليا للتظاهرة المسرحية التي تقيمها دائرة الثقافة، اجتماعها الرابع بقصر الثقافة، مساء أمس الأول، برئاسة أحمد بورحيمة مدير «الأيام»، وفي حضور الأعضاء إسماعيل عبدالله، ومحمد جمال، وعبدالله راشد. واستعرض الاجتماع تقرير لجنة «المشاهدة والتصنيف» التي ضمت خليفة التخلوفة (الإمارات)، وغنام غنام (الأردن)، وخالد رسلان (مصر)، كما اعتمد مواقيت العروض وأماكن تقديمها.
وناقش المجتمعون تجهيزات حفل الافتتاح الذي يقام بقصر الثقافة في الشارقة مساء يوم السبت (2) مارس المقبل، ويشهد تقديم العرض الفائز ب «جائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عمل مسرحي عربي» في نسختها الحادية عشرة، التي نظمت في إطار الدورة «14» من مهرجان المسرح العربي، الذي أقامته الهيئة العربية للمسرح يناير الماضي في العاصمة العراقية بغداد، والعرض هو المغربي «تكنزا.. قصة تودة» تأليف طارق الربح وإسماعيل الوعرابي وأمين ناسور، وإخراج الأخير، وقدمته فرقة فوانيس المغربية.
عروض المنافسة
وعاينت لجنة «المشاهدة والتصنيف» العروض، وانتقت سبعة عروض للمنافسة على جوائز الدورة (33) من أيام الشارقة المسرحية، وهي كما التالي: «مرود كحل» لجمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح تأليف محمد سعيد الظنحاني وإخراج إبراهيم القحومي، و«إسكان» لفرقة مسرح رأس الخيمة تأليف عبدالله صالح وإخراج عبدالله الدرزي، و«اصطياد» لجمعية دبا الحصن للثقافة والتراث والمسرح إعداد وإخراج مهند كريم، و«وليمة عيد» لفرقة المسرح الحديث بالشارقة تأليف يوسف مسلم وإخراج إبراهيم سالم، و«الطارق الأخير» لفرقة مسرح دبي الوطني تأليف وإخراج علي جمال، و«المشهد صفر» لفرقة مسرح خورفكان للفنون تأليف أحمد الماجد وإخراج إلهام محمد، و«أولئك أصحاب الجحيم» لفرقة مسرح الشارقة الوطني تأليف إسماعيل عبدالله وإخراج محمد العامري.
ووقع الاختيار على عرضين ليقدما على هامش «الأيام» وهما: «زغرودة» لجمعية كلباء للفنون الشعبية والمسرح، من تأليف علي جمال وإخراج عبدالرحمن الملا، و«رماد» لفرقة مسرح الفجيرة، من تأليف عبدالأمير الشمخي وإخراج سعيد الهرش. ويشاهد جمهور الدورة «33» من أيام الشارقة المسرحيَّة عرضين من الدورة العاشرة من مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، وهما: العرض الحائز جائزة أفضل عرض، وهو «الكراسي» للمخرج حميد محمد عبدالله، والعمل الحائز جائزة أفضل إخراج، وهو «الخيار الأخير» للمخرج عبدالله محمد عبدالله آل علي.

أيام الشارقة المسرحية
سلطان بن محمد القاسمي
الشارقة
دائرة الثقافة والسياحة
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