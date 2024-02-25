فعالية ثقافية للجالية الهندية في مدينة العين

العين (الاتحاد)

حضر الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري، رئيس فريق «عونك يا وطن» التطوعي، فعالية «مهرجان الهند» التي نظمها النادي الاجتماعي الهندي في مدينة العين، بين 23 إلى 25 فبراير الجاري، بحضور امارناث نائب السفير الهندي في دولة الإمارات، وعدد من أبناء الجالية الهندية في الإمارات. ويعد «مهرجان الهند» فعالية ثقافية تسلط الضوء على التنوع الثقافي الغني للهند، ويتضمن فعاليات الموسيقى الهندية الكلاسيكية، والاستمتاع بالإيقاعات التقليدية والتعرف على عراقة الأزياء الهندية.

وقال الشيخ محمد بن حم: «العلاقات الإماراتية الهندية تاريخية وتشهد مساراً متنامياً عاماً بعد عام، وذلك بفضل رؤية قيادة البلدين والدعم اللامحدود لمختلف أوجه التعاون، وبما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين، ويخدم القطاعات ذات الاهتمام المشترك».

وتابع بن حم: «تسهم هذه الفعاليات في تعزيز الروابط الثقافية بين الإمارات والهند، حيث شهدت تمازجاً عميقاً للثقافات واللغات عبر التاريخ».