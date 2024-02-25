الإثنين 26 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

فعالية ثقافية للجالية الهندية في مدينة العين

محمد بن حم خلال حضوره المهرجان (من المصدر)
26 فبراير 2024 01:34

العين (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
مليحة يواجه الكويت في «خليجية اليد» اليوم
«الزعيم» يعبر «السماوي» بـ «هدف قاتل»

حضر الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري، رئيس فريق «عونك يا وطن» التطوعي، فعالية «مهرجان الهند» التي نظمها النادي الاجتماعي الهندي في مدينة العين، بين 23 إلى 25 فبراير الجاري، بحضور امارناث نائب السفير الهندي في دولة الإمارات، وعدد من أبناء الجالية الهندية في الإمارات. ويعد «مهرجان الهند» فعالية ثقافية تسلط الضوء على التنوع الثقافي الغني للهند، ويتضمن فعاليات الموسيقى الهندية الكلاسيكية، والاستمتاع بالإيقاعات التقليدية والتعرف على عراقة الأزياء الهندية. 
وقال الشيخ محمد بن حم: «العلاقات الإماراتية الهندية تاريخية وتشهد مساراً متنامياً عاماً بعد عام، وذلك بفضل رؤية قيادة البلدين والدعم اللامحدود لمختلف أوجه التعاون، وبما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين، ويخدم القطاعات ذات الاهتمام المشترك». 
وتابع بن حم: «تسهم هذه الفعاليات في تعزيز الروابط الثقافية بين الإمارات والهند، حيث شهدت تمازجاً عميقاً للثقافات واللغات عبر التاريخ».

محمد بن مسلم بن حم العامري
عونك يا وطن
الهند
العين
آخر الأخبار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أمير الكويت بمناسبة اليوم الوطني وذكرى تحرير بلاده
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أمير الكويت بمناسبة اليوم الوطني وذكرى تحرير بلاده
25 فبراير 2024
شرطة أبوظبي تحث على الالتزام أثناء تفعيل منظومة خفض السرعات
علوم الدار
شرطة أبوظبي تحث على الالتزام أثناء تفعيل منظومة خفض السرعات
25 فبراير 2024
بائع في مدينة غزة يقف قرب مبان مدمرة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات: تجنب الأزمة الإنسانية في غزة لن ينجح دون «الأونروا»
اليوم 01:37
دخان يتصاعد بعد غارات جوية أميركية على صنعاء (رويترز)
الأخبار العالمية
ضربات أميركية بريطانية جديدة ضد الحوثيين في اليمن
اليوم 01:37
توزيع الطعام على نازحين في مدينة رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مئات الأشخاص يفرون من شمال غزة بحثاً عن الطعام
اليوم 01:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©