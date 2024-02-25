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التعليم والمعرفة

باحثون: الفنون الشعبية تساهم في حماية التراث

جانب من الجلسة (من المصدر)
26 فبراير 2024 01:34

محمد عبدالسميع (الشارقة)

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جلسة في «الأيام» تناقش «تواصل الأجيال مع التراث»

ضمن الجلسات المقامة في المقهى الثقافي، على هامش «أيام الشارقة التراثية» بنسختها الـ «21»، نظّم معهد الشارقة للتراث جلسة بعنوان «الفنون الشعبية في الإمارات روافد وصلات»، قدمها الباحث علي العبدان، مدير إدارة التراث الفني بمعهد الشارقة للتراث، وعلي خميس العشر، الباحث في التراث الفني بمعهد الشارقة للتراث، وأدار الجلسة محمد حمدان.
 وأكد علي العشر أن الفنون الشعبية الإماراتية العريقة الجميلة التي تبرز إبداع الفنان رسالة يمكن أن يرسلها الشاعر أو الإنسان عندما يشدو وقت المساء بما يجول في خاطره من مشاعر وأحداث اجتماعية أو وطنية.
وشدد العشر على أهمية تعزيز الفخر بتراث الوطن وفنونه الشعبية لدى الأجيال.
فخر وهوية 
من جانبه، أكد الباحث علي العبدان، أن هذه الفنون أرسى قواعدها وأسسها الأجداد والآباء، لذلك حظيت باهتمام العديد من الجهات الرسمية بالفنون الشعبية في كل إمارات الدولة.
وأكد العبدان أن الموسيقى الشعبية تمثل جزءاً من التراث الشعبي للإمارات.

الفنون الشعبية
التراث
أيام الشارقة التراثية
معهد الشارقة للتراث
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