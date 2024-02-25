إصدارات الهيئة العربية للمسرح في ثلاثة معارض عربية للكتاب

محمد عبدالسميع (الشارقة)

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرئيس الأعلى للهيئة العربية للمسرح، عملت «الهيئة» التي أنجزت دورة فارقة من مهرجان المسرح العربي، النسخة الـ 14، في يناير الماضي ببغداد، على مواصلة دورها التنموي والتنويري في المسرح العربي من خلال مشاركتها في معرضين مهمين للكتاب في عاصمتين عربيتين هما بغداد ومسقط، وشمل المعرضان عناوين مهمة من سلاسل الدراسات والتوثيق والنصوص والترجمات والثقافة المسرحية، كما عمدت «الهيئة»، من خلال المعرضين، على تقديم التسهيلات الخاصة بخصومات تشجيعية خاصة لفئة الطلاب.

يذكر أن المشاركة في معرض بغداد تمت من خلال التعاون مع نقابة الفنانين العراقيين، وكانت الهيئة قد أصدرت قبل شهر فقط، ومن خلال الدورة الـ 14، عشرين كتاباً لمسرحيين وباحثين عراقيين.

أما المشاركة في معرض مسقط الدولي للكتاب، فقد تمت من خلال التعاون مع دار لبان للنشر، والتي أصدرت من خلال التعاون مع الهيئة العربية للمسرح عشرة كتب حملت نصوصاً لعشرة كتاب مسرح عُمانيين. كانت الهيئة العربية للمسرح قد وفرت إصداراتها في معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي نظم مؤخراً من خلال دار مرايا للنشر والتوزيع، وعملت على جعل منشوراتها بأسعار تشجيعية للقارئ المصري، وبخصم تشجيعي كبير للطلبة.

بيت الكتاب المسرحي

الأمين العام للهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبد الله صرح بهذه المناسبة بقوله: «إن الهيئة العربية للمسرح تعتز بأنها قد أصبحت بيت الكتاب المسرحي العربي، وبأنها تعمد من خلال النشر إلى توفير الثقافة المسرحية الوازنة والموثوقة، إضافة لتوفير فرصة النشر التي تحفظ حق الكُتاب والباحثين، وتوفر المعاملة التي تليق بهم كمبدعين، وقد شجع هذا الأمر العديد من جهات النشر في الوطن العربي لإعطاء الكتاب المسرحي والكاتب المسرحي قيمته التي يستحقها. كما تقدم الهيئة منشوراتها لصالح الأكاديميات الفنية العربية دعماً لمحتوى الكتاب المسرحي العربي في مكتباتها».

وأضاف عبد الله: «خطة جديدة للنشر والتوزيع يتم العمل على وضعها لتنتقل (الهيئة) بنشر وتوزيع الكتاب المسرحي إلى أفق آخر».