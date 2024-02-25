الإثنين 26 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

إصدارات الهيئة العربية للمسرح في ثلاثة معارض عربية للكتاب

إسماعيل عبدالله
25 فبراير 2024 22:46

محمد عبدالسميع (الشارقة)
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرئيس الأعلى للهيئة العربية للمسرح، عملت «الهيئة» التي أنجزت دورة فارقة من مهرجان المسرح العربي، النسخة الـ 14، في يناير الماضي ببغداد، على مواصلة دورها التنموي والتنويري في المسرح العربي من خلال مشاركتها في معرضين مهمين للكتاب في عاصمتين عربيتين هما بغداد ومسقط، وشمل المعرضان عناوين مهمة من سلاسل الدراسات والتوثيق والنصوص والترجمات والثقافة المسرحية، كما عمدت «الهيئة»، من خلال المعرضين، على تقديم التسهيلات الخاصة بخصومات تشجيعية خاصة لفئة الطلاب.
يذكر أن المشاركة في معرض بغداد تمت من خلال التعاون مع نقابة الفنانين العراقيين، وكانت الهيئة قد أصدرت قبل شهر فقط، ومن خلال الدورة الـ 14، عشرين كتاباً لمسرحيين وباحثين عراقيين.
أما المشاركة في معرض مسقط الدولي للكتاب، فقد تمت من خلال التعاون مع دار لبان للنشر، والتي أصدرت من خلال التعاون مع الهيئة العربية للمسرح عشرة كتب حملت نصوصاً لعشرة كتاب مسرح عُمانيين. كانت الهيئة العربية للمسرح قد وفرت إصداراتها في معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي نظم مؤخراً من خلال دار مرايا للنشر والتوزيع، وعملت على جعل منشوراتها بأسعار تشجيعية للقارئ المصري، وبخصم تشجيعي كبير للطلبة.
بيت الكتاب المسرحي
الأمين العام للهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبد الله صرح بهذه المناسبة بقوله: «إن الهيئة العربية للمسرح تعتز بأنها قد أصبحت بيت الكتاب المسرحي العربي، وبأنها تعمد من خلال النشر إلى توفير الثقافة المسرحية الوازنة والموثوقة، إضافة لتوفير فرصة النشر التي تحفظ حق الكُتاب والباحثين، وتوفر المعاملة التي تليق بهم كمبدعين، وقد شجع هذا الأمر العديد من جهات النشر في الوطن العربي لإعطاء الكتاب المسرحي والكاتب المسرحي قيمته التي يستحقها. كما تقدم الهيئة منشوراتها لصالح الأكاديميات الفنية العربية دعماً لمحتوى الكتاب المسرحي العربي في مكتباتها».
وأضاف عبد الله: «خطة جديدة للنشر والتوزيع يتم العمل على وضعها لتنتقل (الهيئة) بنشر وتوزيع الكتاب المسرحي إلى أفق آخر».

الهيئة العربية للمسرح
إسماعيل عبد الله
آخر الأخبار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أمير الكويت بمناسبة اليوم الوطني وذكرى تحرير بلاده
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أمير الكويت بمناسبة اليوم الوطني وذكرى تحرير بلاده
اليوم 17:45
شرطة أبوظبي تحث على الالتزام أثناء تفعيل منظومة خفض السرعات
علوم الدار
شرطة أبوظبي تحث على الالتزام أثناء تفعيل منظومة خفض السرعات
اليوم 17:20
زيلينسكي خلال المؤتمر السنوي
الأخبار العالمية
زيلينسكي يتحدث عن مخطط جديد للجيش الأوكراني
26 فبراير 2024
شعار عملية الفارس الشهم 3
علوم الدار
ضمن عملية «الفارس الشهم 3».. المستشفى الإماراتي العائم يستقبل المصابين الفلسطينيين
26 فبراير 2024
طفل يجمع الكمأة في سوريا
الأخبار العالمية
مقتل 14 مدنياً بانفجار لغم في شمال سوريا
اليوم 23:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©