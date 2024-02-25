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في المجمع الثقافي.. «الدودة الجائعة» تعلم الأطفال أهمية استثمار الوقت

في المجمع الثقافي.. «الدودة الجائعة» تعلم الأطفال أهمية استثمار الوقت
26 فبراير 2024 01:34

أبوظبي (الاتحاد)

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في عرض مسرحي كوميدي، يستخدم ثلاثة فنانين نحو 75 دمية، لتعليم الأطفال درساً لا يُنسى حول أهمية الوقت والتأكيد على حقيقة أن الوقت عندما يضيع لا يمكن استرداده.. ويحمل العرض اسم «الدودة الجائعة جداً» ويستمر لمدة 50 دقيقة، ويقدمه المجمّع الثقافي التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، في السادس والعشرين من أبريل المقبل.  ويتناول العمل المخصص للفئة العمرية حتى 6 سنوات، موضوع الوقت باعتباره أحد أكثر الموارد قيمةً وأهمية في الحياة، وينمّي روح العمل بجد في نفوس الصغار، ويعزز قيمة حسن استثمار الوقت في إنجاز أعمال قيمة تنعكس إيجاباً على واقعهم ومستقبلهم.

المجمع الثقافي
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