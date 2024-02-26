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المجمع الثقافي يفتتح 3 معارض جديدة ضمن موسم 2024

معرض «محلي: النباتات الأصلية في الإمارات العربية المتحدة»
26 فبراير 2024 18:24

أبوظبي (الاتحاد) 
افتتح المجمّع الثقافي بأبوظبي، التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، يوم الخميس 22 فبراير ثلاثة معارض جديدة ضمن موسمه لعام 2024.
ويلقي معرض «حسين شريف: إعادة صياغة الواقع»، الضوء على أربعة عقود من أعمال شريف الفنية التي توضح ممارساته متعددة التخصصات من الرسم والكولاج والنحت.

  • معرض «حسين شريف: إعادة صياغة الواقع» لحسين شريف
    معرض «حسين شريف: إعادة صياغة الواقع» لحسين شريف

ولد شريف في دبي، ويعتبر من أبرز الفنانين المترسمين في حركة ما بعد الحداثة في دولة الإمارات، وهو أحد أعضاء «مجموعة الخمسة» التي تأسست في ثمانينيات القرن العشرين وأسهمت في إرساء مفهوم الفن المعاصر في دولة الإمارات. وتضم هذه المجموعة كلاً من حسن شريف، وعبدالله السعدي، ومحمد كاظم، ومحمد أحمد إبراهيم. وهذا المعرض من تقييم عائشة الحميري وزهور الصايغ، ويستمر لغاية 1 سبتمبر 2024.
يقام في الوقت ذاته معرض «محلي: النباتات الأصلية في الإمارات العربية المتحدة»، وهو معرض فني جماعي يستعرض النباتات المحلية في الدولة عبر مجموعة منسقة من التراكيب الفنية والعروض التعريفية، فبدءاً من شجرة الغاف الشهيرة إلى النباتات الصحراوية المقاومة، تحمل كل عينة قصة تتمحور حول قدرة النباتات على التكيف والبقاء على قيد الحياة. وهذا المعرض من تقييم سمية السويدي بمساعدة من عائشة العسيري وهدى نبيل ويستمر لغاية 1 سبتمبر 2024.
ولأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، سيتم الاحتفاء بأعمال الرسام الشهير ومؤلف كتب الأطفال إريك كارل في معرض يحمل عنوان «عبر الفصول مع إريك كارل» ويدور حول عجائب فصول الطبيعة على مدار العام. ويمتلك كارل ذخيرة فنية غنية تتضمن أكثر من 70 كتاباً بما فيها كتاب «اليرقة الجائعة جداً».
ويضم المعرض أعمالاً فنية، بما في ذلك مجموعة من الكولاج المصنوع من المناديل الورقية من كتب مصورة كلاسيكية لكارل، بالإضافة إلى أعمال لم يسبق نشرها. ويستمر المعرض حتى 22 أغسطس 2024، وهو من تقييم ريم الهاشمي.
ومعرض «عبر الفصول مع إريك كارل» تنظيم متحف إيريك كارل لفنون الكتب المصورة، أمهيرست، ولاية ماساتشوستس، الولايات المتحدة الأميركية.
وتندرج المعارض في إطار برنامج غني من العروض الثقافية، والأنشطة، وورش العمل، والدورات الإبداعية ضمن موسم المجمّع الثقافي لعام 2024.

المجمّع الثقافي
معارض فنية
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