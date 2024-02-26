«الفجيرة الاجتماعية الثقافية» تزور مؤسسات علمية وفنية عُمانية

الفجيرة (الاتحاد)

زار وفد من جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، مؤخراً، كلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس في العاصمة العمانية مسقط، كما زار الوفد الذي ضم الدكتور خبير خالد الظنحاني رئيس مجلس إدارة الجمعية، والدكتور حمد البقيشي المدير التنفيذي للجمعية، والموسيقار سالم بن خليفة الفلاحي عضو مجلس أمناء أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة - دارَ الأوبرا السلطانية بمسقط.

في جامعة السلطان قابوس، كان في استقبال الوفد، الهيئة الأكاديمية للكلية يتقدمهم الدكتور نبهان بن حارث الحراصي عميد الكلية، والدكتور سعيد بن محمد السيابي رئيس اللجنة الثقافية، والدكتور علي بن سعيد الريامي رئيس قسم التاريخ.

وبدأت الزيارة بعقد اجتماع تنسيقي لبحث سبل التعاون الثنائي في مجالات الاستدامة الثقافية والمجتمعية، وتبادل الخبرات والمعارف وتفعيل أطر التواصل والتنسيق لإثراء القطاع المعرفي بما يخدم الحركة الثقافية في دولة الإمارات وسلطنة عمان.

وفد الجمعية يكرم كلية الآداب بجامعة السلطان قابوس

كما قام وفد الجمعية بجولة في أروقة الكلية واستديوهاتها ومختبراتها، حيث اطلع على الإمكانات التشغيلية والبنية التحتية للكلية، خصوصاً مركز الخدمات التعليمية لأصحاب الهمم والتسهيلات التي تقدمها لهم الجامعة داخل حرمها لإتاحة الفرصة أمامهم للحصول على ما يتطلعون إليه من شهادات علمية في التخصصات التي يحلمون بها. وفي ختام الزيارة، تبادل الطرفان الدروع التذكارية تعبيراً عن التقدير المتبادل بينهما.

وفي دار الأوبرا، اطلع الوفد من الدكتور ناصر بن حمد الطائي‏ أمين المعارض والمكتبة بدار الفنون الموسيقية على ما تحتويه دار الأوبرا السلطانية من الإمكانات والمرافق والمسارح والدور الثقافي الذي تقوم به، واستمع الضيوف إلى شرح بشأن المرافق التابعة للدار وطبيعة العروض التي تقدمها وبرنامجها على مدار العام.

جانب من زيارة دار الأوبرا السلطانية

وتأتي هذه الزيارة ضمن أجندة وفد الجمعية خلال تواجده في سلطنة عمان، والتي تسعى الجمعية من خلالها إلى فتح آفاق ثقافية جديدة وتوطيد العلاقات بين الجمعية والمؤسسات الثقافية العمانية، فضلاً عن إيجاد تكامل بين الأنشطة الثقافية والفنية في الإمارات وعُمان.

وفي ختام الزيارة، قدم وفد الجمعية درعاً تذكارية إلى الدكتور ناصر بن حمد الطائي‏ أمين المعارض والمكتبة بدار الفنون الموسيقية.