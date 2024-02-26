«دبي للثقافة» تحتفي بمرور 45 عاماً على إنشاء برج راشد

دبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، بالشراكة مع مركز دبي التجاري العالمي عن إطلاق الدعوة المفتوحة للمشاركة في معرض «برج راشد» بهدف تسليط الضوء على أهمية مبنى برج راشد ومكانته الاقتصادية في دبي، ويأتي المعرض احتفاءً بمرور 45 عاماً على إنشاء برج راشد الذي يمثل علامة فارقة في تاريخ الإمارة، ويعكس رؤية المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، الرامية إلى تحويل دبي إلى مركز رئيس للأعمال والتواصل والتجارة في المنطقة.

ودعت «دبي للثقافة» كافة الفنانين والممارسين والمصممين والمهندسين المعماريين المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، وكل من تأثرت أعمالهم بتصميم برج راشد إلى تقديم مشاركاتهم المستلهمة من البرج الذي يؤرخ لنهضة دبي العمرانية وتطور مسيرتها التنموية الطويلة، حيث لا يزال البرج مستمراً حتى اليوم في أداء وظيفته كمركز حيوي للأعمال التجارية والاقتصادية، ما جعله شاهداً على قدرة دبي على التكيف مع التغيرات العصرية.

وتسعى «دبي للثقافة» من خلال المعرض الفني إلى تسليط الضوء على أهمية المبنى وتراثه وقدرته على إلهام أصحاب المواهب الإبداعية، وتبدأ الهيئة باستقبال طلبات المشاركة اعتباراً من يوم الاثنين (الموافق 26 فبراير الجاري) على أن يكون 5 أبريل 2024 آخر موعد للتقديم، وستتولى لجنة متخصصة تضم مجموعة من الخبراء والفنانين والممارسين مهمة تقييم الأعمال الفنية، وتحديد المؤهلة منها للمشاركة في المعرض الذي سيقام بدعم من «منصة سكة».

وتتيح «دبي للثقافة» من خلال الدعوة المفتوحة للفنانين والممارسين في مجالات الفنون البصرية والرقمية والأدبية والتصميم، سواء كانوا يعملون بشكل فردي أو ضمن جماعات، فرصة التعبير عن رؤاهم الفنية المتنوعة وتصوراتهم لبرج راشد وذلك من خلال عمل واحد أو أكثر، ويشترط على المتقدمين تقديم أفكار مميزة ومبتكرة تعبر عن مكانة البرج وأهميته وإرثه التاريخي، كما يجب أن يكون العمل أصلياً وحديثاً ولم يسبق أن تم عرضه أو إنتاجه من قبل، وألا يتعارض مع قيم وتقاليد المجتمع المحلي.

يذكر أن برج راشد يعد أول ناطحة سحاب شيدت في دبي وتم إنجازه في 1979، وصممه المعماري البريطاني جون آر. هاريس وشركاه، وشكل نواة لإنشاء مركز دبي التجاري العالمي، الوجهة البارزة لعقد الفعاليات والمعارض والمؤتمرات في الإمارة، ويصل ارتفاع البرج الذي بقي على مدار عقدين أطول مبنى في المنطقة إلى 149 متراً، ولا يزال برج راشد يزين حتى الآن الورقة المالية من فئة 100 درهم لما يمثله من رمزية لنمو دبي وطموحاتها وتطلعاتها المستقبلية.