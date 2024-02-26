انطلاق أيام الشارقة المسرحية السبت المقبل

محمد عبدالسميع (الشارقة)

برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق الدورة الثالثة والثلاثون من أيام الشارقة المسرحيَّة مساء يوم السبت المقبل، بمشاركة (12) عرضاً مسرحياً، وفي حضور فنانين وباحثين مسرحيين من مختلف أنحاء الوطن العربي.

وأشارت مريم مخلوف، عضو اللجنة الإعلامية للمهرجان، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن هذه الدورة تأتي على ثلاثة مسارات هي «مسار المسابقة»، و«مسار خارج المسابقة»، إضافة إلى مسار «العروض المستضافة». وتفتتح الدورة الجديدة في مسرح قصر الثقافة بمسرحيَّة «تكنزا.. قصة تودة» لفرقة فوانيس المغربيَّة بمناسبة فوزها بـ«جائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عمل مسرحي عربي» التي تنظمها الهيئة العربيَّة للمسرح، وجرت فعاليات دورتها الأخيرة في العاصمة العراقيَّة بغداد، في يناير الماضي.

وأضافت مخلوف: يشهد حفل الافتتاح أيضاً تتويج الفائزة بجائزة الشارقة للإبداع المسرحي العربي في دورتها السابعة عشرة، وهي الفنانة العمانية القديرة فخرية خميس. كما يُحتفى في الحفل بالفنان الإماراتي القدير عبدالله راشد بصفته «الشخصية المحلية المكرمة» لهذه الدورة.

وفي ما يتعلق بالعروض التي ستقدم في إطار مسابقة أيام الشارقة المسرحية في دورتها الثالثة والثلاثين فعددها سبعة عروض.

وأضافت مخلوف: وفي مسار خارج المسابقة، وقع الاختيار على عرضين: مسرحية «زغرودة» لجمعية كلباء للفنون الشعبية والمسرح، وهي من تأليف علي جمال وإخراج عبدالرحمن الملا. ومسرحية «رماد» لفرقة مسرح الفجيرة، وهي من تأليف عبدالأمير شمخي وإخراج سعيد الهرش.

وحول البرنامج الثقافي والفكري المصاحب للدورة الثالثة والثلاثين، قالت مريم المعيني رئيس اللجنة الإعلامية: يجيء الملتقى الفكري المصاحب في هذه الدورة تحت عنوان «الإخراج المسرحي بين الأثر والتأثر»، ويسعى إلى استكشاف الحدود بين ما يُبدَع وما يُتَّبَع في الإخراج المسرحي، ومحاورة الكيفية التي يستجيب بها المخرج لرغبته في ابتكار أثره الفني الخاص.

وأضافت المعيني: من أبرز الأنشطة التي ستشهدها الدورة «جائزة الشارقة للإبداع المسرحي العربي» التي فازت بها في دورتها السابعة عشرة، الفنانة فخرية خميس. وملتقى الشارقة الثاني عشر لأوائل المسرح العربي، الذي يحتفي سنوياً بمتفوقي الأكاديميات المسرحية.