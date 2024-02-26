«أبوظبي للغة العربية» يوفر سلسلة «نتكلم العربية» لمسافري «الاتحاد للطيران»

أبوظبي (الاتحاد)

يوفر مركز أبوظبي للغة العربية سلسلته التعليمية الشهيرة «نتكلم العربية» لمسافري «الاتحاد للطيران» عبر نظام الترفيه على متن الطائرة (E-BOX) الخاص بالناقلة.

و«نتكلم العربية» سلسلة ديناميكية مبتكرة من مقاطع الفيديو المخصّصة لتعليم المحادثة باللغة العربية لغير الناطقين بها، وتتضمن حلقات جذّابة تصحب المشاهدين في رحلة متميّزة لتعزيز قدراتهم اللغوية، وتعريفهم بالتراث العربي الغني. وهي تستهدف الأفراد الناطقين بغير اللغة العربية لتشجيعهم على إتقان اللغة العربية لغةً للمعرفة والثقافة والإبداع.

وحالياً، يمكن لجميع المسافرين على متن رحلات الاتحاد للطيران الاستمتاع بسلسلة «نتكلم العربية» أثناء رحلتهم. ويهدف هذا التعاون إلى تسهيل تعلّم اللغة العربية للناطقين بغيرها بتوفير محتوى رقمي مبتكر، وتعزيز المهارات اللغوية والتفاهم الثقافي.

وبهذه المناسبة، قال سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية: «تجسد شراكتنا مع طيران الاتحاد خطوة مهمة نحو تحقيق رسالة المركز في النهوض باللغة العربية وتعزيز الاهتمام بتعلمها، كونها بوابة للمعرفة والثقافة والإبداع. وسنعمل من خلال هذه الشراكة على توسيع نطاق وصول المحتوى التعليمي الذي ينتجه المركز بما يعود بالفائدة على محبّي اللغة العربية في جميع أنحاء العالم، ويحقّق أهدافنا الاستراتيجية في تعزيز مكانة اللغة العربية بين لغات العالم».

وأضاف أن «توفير سلسلة (نتكلم العربية) لركّاب الاتحاد للطيران يعكس الدور المحوري لإمارة أبوظبي كمركز أدبي وثقافي رائد. كما يساعد في الترويج لها كوجهة سياحية لكون العديد من حلقات السلسلة تستعرض معالم أبوظبي الشهيرة، وتراثها الغني، وواقعها الأدبي والثقافي والسياحي الفريد».

ومن جهتها صرحت أمينة طاهر، نائب الرئيس لشؤون العلامة التجارية والتسويق والرعايات في الاتحاد للطيران: «نؤمن في الاتحاد للطيران بأن السفر هو أكثر من مجرد رحلة من مكان إلى آخر، فهو فرصة للاكتشاف والتعلم والتواصل. وتعكس شراكتنا مع مركز أبوظبي للغة العربية، وتوفير السلسلة التعليمية «نتكلم بالعربية» عبر نظام الترفيه على متن الطائرة E-BOX الحاصل على جوائز، التزامنا بتعزيز تجربة السفر وتزويد ضيوفنا بمحتوى متنوع عن ثقافة وتراث المنطقة. تعتبر هذه الشراكة شهادة على اعتقادنا بأن اللغة هي جسر للفهم، ونأمل أن توفر لضيوفنا فرصة تجربة فريدة للتعلم والتواصل خلال رحلاتنا».

يشار إلى أن سلسلة «نتكلم العربية» كانت في السابق متاحةً فقط للجمهور عبر مقاطع فيديو قصيرة على قنوات التواصل الاجتماعي التابعة لمركز أبوظبي للغة العربية، في حين يمكن الوصول الآن إلى الحلقات الكاملة للسلسلة على الموقع الإلكتروني للمركز وقناته الرسمية على «يوتيوب». ومن خلال مجموعة تتكوّن من 23 مقطعاً وحلقة، تقدّم هذه المبادرة للمتعلّمين مجموعة شاملة من دروس اللغة العربية التي تناسب مختلف مستويات الإتقان.