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التعليم والمعرفة

«اللوفر أبوظبي» يختتم برنامج «المتحف للجامعات 2»

مشروعات متنوعة عكست مواهب الطلبة (من المصدر)
28 فبراير 2024 01:07

أبوظبي (الاتحاد) 

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استضاف متحف اللوفر أبوظبي، يوم الخميس الموافق 22 فبراير، النسخة الثانية من برنامج «المتحف للجامعات»، وهو عبارة عن مبادرة تعليمية تفاعلية تضمّنت مجموعة واسعة من الأنشطة والتفاعلات الرقمية عن موضوع الاستدامة. وهذه الفعالية التي تستمر ليوم واحد، شهدت انضمام مجموعة من طلبة وخرّيجي الجامعات من جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث جاؤوا للتعرف على دور المتحف في تحقيق الاستدامة من أجل إنشاء إسهاماتهم الفنية الخاصة المستوحاة من مجموعة مقتنيات المتحف وقِيَمه الأساسية. ويتمثل الهدف من تحدي الاستدامة في تشجيع الإبداع والابتكار والالتزام بالممارسات المستدامة بين المشاركين.
وتقدمت الجامعات المشارِكة خلال هذا الموسم من برنامج المتحف للجامعات بعروض مشروعات بلغت 28 عرض مشروع، وقد شملت هذه الجامعات كلاً من: جامعة نيويورك أبوظبي، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة زايد، وجامعة أميتي، وجامعة السوربون أبوظبي. وتناولت عروض المشروعات تحدي الاستدامة، كما سلطت الضوء على دور متحف اللوفر أبوظبي باعتباره متحفاً عالمياً يحتضن التنوع الثقافي ويركز على تعزيز الروابط الثقافية.
هذا وقد وتضمنت الأعمال التي عُرضت خلال فعاليات البرنامج ما يلي: «جذور ممتدة في النسيج: نسيج الأفلاج الثقافي»، لكليثم الجابري. كما تخللت فعاليات البرنامج ورشة عمل قائمة على الأداء بعنوان «حركات السوائل» تحت إشراف كل من مريم الحوسني ومي الوهيبي.
تبادل القصص
من خلال مشروعها الذي حمل اسم «تجارة»، وجهت شما المنصوري الدعوة إلى الزائرين لتبادل القصص، أو الذكريات، في مقابل الحصول على عُملة مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد. وبالإضافة إلى ذلك، حصل جميع الطلاب الذين جرى اختيارهم للمشاركة في البرنامج على عضوية الشباب، وهو ما يتيح لهم فرصة الدخول المجاني إلى المتحف لمدة عام.

متحف اللوفر أبوظبي
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