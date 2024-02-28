الشارقة تحتفي بأربعة مبدعين مصريين في القاهرة

القاهرة (الاتحاد)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، شهدت العاصمة المصرية القاهرة النسخة السادسة عشرة من ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي الذي احتفى بـ«4» أدباء مصريين، هم: الكاتب أ.د. محمد حسن عبدالله، والأديب أ.د. حسين حمودة، والأديبة والمترجمة سحر التوفيق، والناقد والروائي سيد الوكيل.

ويأتي الملتقى تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، بتكريم قامات أدبية أسهمت في خدمة الثقافة العربية المعاصرة، ويحلّ للمرة الخامسة في مصر.

وثمّنت معالي الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة المصرية، رئيس المجلس الأعلى للثقافة، جهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المتمثلة في دعم الثقافة في كافة الدول العربية، مشيرة إلى أن مصر حظيت باهتمام ثقافي واسع من قبل الشارقة على مدار سنوات طويلة، مؤكدة أنه مثلما أن مصر في قلب صاحب السمو حاكم الشارقة، فإن إمارة الشارقة في قلب كل مصري.

جاء ذلك، خلال لقاء جمع نيفين الكيلاني مع عبد الله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومحمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، قبيل انطلاق وقائع حفل التكريم. وأعربت الكيلاني عن سعادتها بملتقى الشارقة للتكريم الثقافي باعتباره اعترافاً بالإبداع والمبدعين المصريين ممن خدموا الثقافة العربية بنتاج إبداعي لافت على مدى سنوات، ولفتت إلى أن للشارقة حضوراً ثقافياً بارزاً في الساحة الثقافية المصرية، ومكانة وجدانية خاصة لدى أدباء مصر.

وأثنى عبدالله العويس على جهود وزارة الثقافة المصرية في إنجاح فعاليات الشارقة الثقافية في مصر، مؤكداً أن تعميق الأخوّة العربية في مقدمة مساعي صاحب السمو حاكم الشارقة من خلال المزيد من العمل الثقافي المثمر.

إلى ذلك، أقيم حفل التكريم في المجلس الأعلى للثقافة بحضور عبدالله بن محمد العويس، ومعالي الدكتورة نيفين الكيلاني، ومحمد إبراهيم القصير، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والمستشار صالح السعدي ممثل سفارة دولة الإمارات لدى مصر، وجمع كبير من النخب الثقافية والإبداعية والأدبية والأكاديمية المصرية والعربية، وأهالي المكرمين الأربعة.

وفي بداية كلمته، أشار عبدالله العويس إلى أهمية التعاون الثقافي المشترك، قائلاً: «تتجدد البهجة والسعادة بتجدد اللقاءات الأخوية، وتتعزز أواصر المحبّة، عندما تكتمل عناصرها التي يتوجها التواصل العربي والتعاون المشترك، وهذا ما يجسده عمق العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، في ظل قيادة رشيدة تؤمن بأهمية استمرار التواصل العربي في المجالات كافة».

ولفت العويس إلى أن التعاون الثقافي القائم بين وزارة الثقافة المصرية ودائرة الثقافة في الشارقة، يمثّل نموذجاً لمبادئ التعاون الخلّاق، وقال: «ها نحن اليوم نمثل معاً نموذجاً لهذه المبادئ من خلال ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي، الذي يهدف إلى تكريم الشخصيات الثقافية العربية التي أثرت الساحة الثقافية المعاصرة بالإبداع في مجال الآداب بحقولها المتعدّدة».

وأشار إلى أن حضور الملتقى في مصر يتجدّد للمرة الخامسة لتكريم كوكبة جديدة، وقال: «لقد حرص الملتقى على أن يتخذ من مصر مبتدأ لانطلاق فعالياته، ومنها إلى كافة الدول العربية، وبعد أن تنقّل الملتقى بين أقطار الوطن العربي، نعود اليوم للمرّة الخامسة، لتكريم كوكبة جديدة من أدباء مصر ممّن أخلصوا لإبداعهم، وأفاضوا بجميل عطائهم ونتاجهم الأدبي المتنوع، حيث نجتمع لتكريم المبدعين: محمد حسن عبدالله، وحسين حموده، وسحر توفيق، وسيّد الوكيل».

ونقل رئيس دائرة الثقافة، تهنئة صاحب السمو حاكم الشارقة للمكرمين. كما أشاد بتعاون وزارة الثقافة المصرية.

وأعرب المكرمون الأربعة عن سعادتهم بالتكريم، مؤكدين أن رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، رؤية شاملة للنهضة الثقافية والإبداعية العربية، تختار للثقافة العربية مكانة مرموقة بين الثقافات الإنسانية، وتبني الإنسان، وتصل الماضي بالحاضر، وترنو في الوقت نفسه إلى المستقبل الأفضل، معتبرين الملتقى يعد اعترافاً وتقديراً لكل مبدع عربي.

وفي ختام الحفل سلّم عبدالله العويس ومحمد القصير ونيفين الكيلاني وهشام عزمي إلى المكرمين الأربعة شهادات تقديرية ممهورة بتوقيع صاحب السمو حاكم الشارقة، تكريماً لجهودهم الأدبية والفكرية في الساحة الثقافية العربية.

وصاحب حفل التكريم معرض شمل عدداً من إصدارات دائرة الثقافة في الشارقة، وكان من بينها: مجلة الشارقة الثقافية، ومجلة الرافد، ومجلة القوافي، ومجلة المسرح، بالإضافة إلى عدد من الكتب تنوّعت عناوينها بين الشعر، والرواية، والمسرح، والنقد، وغيرها من العناوين الإبداعية، وحظي الحضور باقتناء الإصدارات.