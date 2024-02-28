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حوارات مُلهمة في ركن «سكة تتحدث»

حوارات مُلهمة في ركن «سكة تتحدث»
28 فبراير 2024 15:09

دبي (الاتحاد)
أجندة غنية بالمعارض والإبداعات الفنية تطل بها النسخة الـ 12 من مهرجان «سكة للفنون والتصميم» التي تقام برعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، وبمشاركة أكثر من 500 مبدع وفنان من الإمارات والمنطقة والعالم، وتهدف «دبي للثقافة» من خلال المهرجان إلى تعزيز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي، وتهيئة بيئة مستدامة قادرة على دعم الفنانين وأصحاب المواهب الناشئة، وتمكينهم من المساهمة في إثراء المشهد الفني المحلي، تجسيداً لرؤية دبي الثقافية الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.
ويشهد المهرجان الذي يستضيفه حي الشندغة التاريخي حتى 3 مارس المقبل، تنظيم أكثر من 20 جلسة حوارية ونقاشية ستقدم داخل «بيوت سكة» وضمن ركن «سكة تتحدث»، بمشاركة مجموعة من أبرز المبدعين الفاعلين على الساحة الفنية يناقشون فيها توجهات قطاع الفنون العالمية، ومن بينها جلسة «التقييم في دولة الإمارات» التي قدمتها جيوسيبي موسكاتيلو واستوديو ثيرتين، وجلسة «استكشاف متعدد التخصصات لمشهد الطهي من خلال العلوم والتكنولوجيا» التي تحدث فيها خوسيه كاريو، أستاذ مشارك في الجامعة الأميركية في دبي، بينما تناول هاني عصفور، عميد معهد دبي للتصميم والابتكار، تأثير أدوات الذكاء الاصطناعي على مجال التصميم في أثناء مشاركته في جلسة «أرى التصميم في مستقبلك».


في حين ركزت الفنانة التشكيلية أحلام البناي، رئيسة قسم الإعلام التطبيقي في كليات التقنية العليا بدبي، في جلستها، على قوة الصورة والتصوير الفوتوغرافي في التمثيل الثقافي، وضمن جلسة نقاشية أدارتها صوفي مايوكو، أضاء كل من كريستوفر بنتون، والفنان جميري ،والفنان ماكسيم كرامات على تفاصيل المشهد الفني غير التقليدي في الإمارات، كما ناقش أحمد مكاري وسيريل رعيدي وتاميلا كوتشاروفا، في جلستهم التي أدارها طارق عمر، كيفية بناء مجتمع إبداعي هادف.
وشاركت آمنة بالهول في جلسة حوارية قدمتها مؤسسة دبي للمرأة، وأدارتها ديالا علي تحت عنوان «إطلاق العنان لإبداعاتها»، وتستعرض كل من الكاتبة أميرة بن كدرة والفنانة علا اللوز تجربتهما الإبداعية خلال جلسة «نبدأ من حيث بدأنا» التي تديرها عفراء محمود. وتستضيف جلسة «مسائل العقل: رفاهية الفنان في ريادة الأعمال» كلاً من دينا سعدي ورامي عفيفي وميجادون بيتاماكس، فيما يقدم جاسم العوضي، خبير في قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، في جلسته، مجموعة إرشادات لمساعدة رواد الأعمال والفنانين في عملية التقديم للحصول على رخصة تجارية، وتأسيس مشروعاتهم في دبي.

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من جهة أخرى، يقدم مهرجان سكة للفنون والتصميم باقة متنوعة من العروض الموسيقية والأنشطة الترفيهية التي يشارك فيها أكثر من 70 موسيقياً، ومن بينهم ⁠عازفة القيثارة البلغارية نوريا، والفنانة نور العريضي، والمغنية ⁠إنغريد نقور، وعازفة الكمان ⁠⁠سنيزانا إيفكوفيتش، كما سيشهد زوار المهرجان عرض فرقة حسني التي تقدم الموسيقى الكلاسيكية بأسلوب جديد، ويقدم الموسيقي كمال مسلم تشكيلة من مقطوعاته المتخصصة في موسيقى «الفيوجن»، كما يستضيف مسرح المهرجان الفنان هزاع، والفنان مهدي أحمد، والمغني والملحن الإماراتي قصي المعمري وعازف القانون خالد بن خادم، وغيرهم.

هيئة الثقافة والفنون
دبي
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