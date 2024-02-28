«المسرح 54» تحتفي بدورة «الأيام» المقبلة

الشارقة (الاتحاد) اشتمل العدد (54) من مجلة «المسرح» الشهرية التي تصدرها دائرة الثقافة في الشارقة، على مقالات وقراءات وحوارات متنوعة، رصدت وحاورت النشاط المسرحي في الشارقة والعالم. ونشرت المجلة في مدخلها ملفاً عن أيام الشارقة المسرحية بمناسبة دورتها الثالثة والثلاثين التي تنظم في الفترة من (2 إلى 9) مارس، وتضمن تقريراً عن أبرز ما ستقدمه الدورة الجديدة، وإفادات لعدد من المخرجين المشاركين حول عروضهم التي سيشهدها الجمهور في خشبات قصر الثقافة، ومعهد الشارقة للفنون المسرحية. وفي باب «قراءات»، كتب محمود الحلواني عن جماليات الأداء الإخراجي في مسرحية «تكنزا.. قصة تودة» للمخرج المغربي أمين ناسور، التي توجت بـ«جائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عمل مسرحي عربي» في الدورة المنقضية من مهرجان المسرح العربي الذي نظمته الهيئة العربية للمسرح في بغداد خلال شهر يناير الماضي.



وفي الباب ذاته، كتبت هبة بركات عن المقاربة الإخراجية للمكان المفتوح في عرض «ترنيمة الصحراء.. الخروج إلى النهار» الذي قدمه المخرج المصري انتصار عبدالفتاح في الدورة الماضية من مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي، وكتب إبراهيم الحسيني عن «النقطة العميا» أحدث أعمال المخرج المصري أحمد فؤاد. وتناول الحسام محيي الدين مسرحية «عدو الشعب» للمخرج اللبناني لوسيان بورجيلي، وكتب محمد لعزيز عن «مفيستو» العرض الذي قدمه أخيراً المخرج المغربي محمد الحر، وقرأ سامر محمد إسماعيل عرض «الجلاد» للمخرجة الإماراتية إلهام محمد. وفي «رؤى»، كتب سعيد بوعيطة عن المسرح وسؤال التلقي، ومنتجب صقر عن مفهوم «القراءات المسرحية».



وفي «حوار»، نشرت المجلة مقابلة أجراها عبدالكريم الحجراوي مع الممثل المصري يوسف إسماعيل تحدث من خلالها عن بداياته، والعوامل التي أثرت في مسيرته، وتجربته في إدارة المسرح القومي.

وفي «أسفار»، حكى عبدالمجيد أهرى زيارته إلى مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي في ديسمبر الماضي، وفي «أفق» حاورت عواطف السويدي المخرج التونسي الشاب أوس إبراهيم بمناسبة فوزه بجائزة نجيبة الحمروني لحرية التعبير، في الدورة الأخيرة من أيام قرطاج المسرحية.

وفي «رسائل» نشرت المجلة استطلاعاً مع مجموعة من المشاركات في المهرجان الدولي للنساء المخرجات الذي نظم أخيراً في مدينة الرباط بالمملكة المغربية، حول موقع المرأة في مسرح اليوم.

وتضمن هذا الباب إفادات لعدد من الفنانين العُمانيين حول فوز الفنانة فخرية خميس بجائزة الشارقة للإبداع المسرحي العربي في دورتها السابعة عشرة، وقراءة لصبري حافظ في التجربة المسرحية للمخرج البريطاني ألكسندر زيلدن. وكذلك تغطية لمشاركة مؤسسة ربع قرن في الدورة الأخيرة من مهرجان قرطاج لفنون العرائس، وقراءة بقلم ياسمين الفراج حول توظيف الموسيقى في عروض الدورة الماضية من مهرجان المسرح العربي الذي نظمته الهيئة العربية للمسرح في العاصمة العراقية.

