«القمة الثقافية أبوظبي».. برنامج حافل وجلسات ملهمة

أبوظبي (الاتحاد)

تستعد أبوظبي لاستقبال قادة الثقافة من مختلف أنحاء العالم في فعاليات الدورة السادسة من القمة الثقافية أبوظبي التي تقام في الفترة من 3 إلى 5 مارس 2024، تحت شعار «مسألة وقت» في منارة السعديات. ويستمر الحدث الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة نخبة من قادة الفكر والفنانين والمتخصصين في الثقافة لمشاركة القصص الملهمة ودراسات الحالة ووجهات النظر العالمية. وفيما يلي أهم الجلسات والنقاشات في القمة:



كلمة رئيسة لأدونيس

في اليوم الأول من القمة، سيلقي الشاعر والناقد والأكاديمي، والمفكر السوري علي أحمد سعيد إسبر، المعروف باسم أدونيس، كلمة رئيسة. وأدونيس له العديد من المجموعات الشعرية، ويعتبر رائد الحركة الحداثية في الشعر العربي المعاصر في النصف الثاني من القرن العشرين، وهو أحد المرشحين الدائمين لجائزة نوبل للآداب، وأول أديب عربي يفوز بجائزة غوته عام 2011.



حوار وزاري

تفتتح القمة الثقافية أبوظبي 2024 سلسلة حوارية جديدة بعنوان «الحوار الوزاري» الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي واليونسكو. وتتيح هذه المنصة الفرصة لوزراء الثقافة لتبادل الأفكار مع قطاع الثقافة والإبداع العالمي حول نتائج مؤتمر اليونسكو «موندياكولت» لعام 2022، وكيف يرون في عملهم، تمهيداً نحو عقد الدورة المقبلة من المؤتمر 2025. وسيشارك في هذه الجلسة معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وإرنستو أتون راميريز، مساعد المدير العام للثقافة في منظمة اليونسكو.



حوار مع سوينكا

يشارك وول سوينكا، الحائز جائزة نوبل للآداب والكاتب المسرحي، في ندوة حوارية إبداعية إلى جانب مانثيا دياوارا، الأستاذ في قسم دراسات السينما في كلية تيش للفنون بجامعة نيويورك.



الاستدامة وصناعة القرار

تتناول الجلسة القرارات المعقدة التي قد تواجه القادة. ويشارك في الجلسة كل من: كيم كامبل، رئيس وزراء كندا الأسبق، وموسى مارا، رئيس وزراء مالي الأسبق، وجورج باباندريو، رئيس وزراء اليونان الأسبق، وجيغمي ثينلي، رئيس وزراء بوتان الأسبق، وجميعهم أعضاء في نادي مدريد. وسيتبادل هؤلاء القادة الاستراتيجيات الناجحة من المنظورين الوطني والدولي للنهوض بجدول أعمال الاستدامة.



مفهوم «الزمن العميق»

يشارك الفنان والقيّم الفني جيتيش كالات، والفنان هيمالي سينغ سوين، والفنانة إيلا سالتمارشي، مديرة «مشروع الزمن الطويل»، في جلسة حوارية لمناقشة مفهوم «الزمن العميق»، وهو منظور علمي يتيح التفاعل من خلال عدسة التاريخ الجيولوجي للكون. وتدير الجلسة ألكسندرا مونرو، كبيرة القيّمين الفنيين للفنون العالمية في متحف ومؤسسة سولومون آر جوجنهايم.



السرد الموسيقى

تعتبر الجلسة الحوارية حول السرد الموسيقى في التلفزيون والسينما جلسة استثنائية حول عالم السرد السينمائي ستضم أسماء بارزة من عالم التلفزيون والسينما، حيث يشاركون أفكارهم حول قوة السرد الموسيقي في التلفزيون والسينما من خلال مناقشة تسجيل المشاعر، والرؤية الإخراجية، والتأثير على السرد القصصي، وما إلى ذلك.



وكالات رائدة

تتناول جلسة حوارية حول الوكالات العامة الرائدة في مجال الثقافة في أوقات الأزمات المتعددة، الرحلة التحويلية للمؤسسات العامة في القطاعين الثقافي والإبداعي، خلال السنوات الأخيرة، وستركز المناقشة على استراتيجيات التأثير الإيجابي، وتجاوز النماذج القديمة التي عفا عليها الزمن، ودعم التنوع، وتعزيز الابتكار. وتضم قائمة المتحدثين كريستين دانييلسن الرئيس التنفيذي للفنون والثقافة في النرويج، رئيس الاتحاد الدولي لمجالس الفنون ووكالات الثقافة، ونيكولاس مويو، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للفنون في زيمبابوي، ونغوين فونج هوا، مدير عام إدارة التعاون الدولي، وزارة الثقافة والرياضة والسياحة في فيتنام، وستيفن وينرايت، الرئيس التنفيذي لـ «كرييتف نيوزيلند».

وتدير الجلسة ماجدالينا مورينو موخيكا، المدير التنفيذي للاتحاد الدولي لمجالس الفنون ووكالات الثقافة.