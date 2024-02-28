لطيفة بنت محمد تفتتح «آرت دبي» في دورته السابعة عشرة

دبي (وام)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، افتتحت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي عضو مجلس دبي، أمس، فعاليات الدورة السابعة عشرة من «آرت دبي»، المعرض الفني العالمي الرائد في الشرق الأوسط والجنوب العالمي والذي تقام فعالياته في مدينة جميرا خلال الفترة من 1 إلى 3 مارس 2024، «مع يومين أولين لكبار المقتنيين في 28 و29 فبراير الحالي»، بمشاركة أكثر من 120 صالة عرض معاصرة وحديثة ورقمية تعزّز حضور المعرض كحدث عالمي رائد يجمع الفنون الرقمية بالفن المعاصر، ما يثري المشهد الإبداعي لإمارة دبي، ويساهم في ترسيخ مكانتها وجهةً للابتكار الثقافي إقليمياً ودولياً.

وأكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد أنَّ «آرت دبي» يمثّل ملتقى دولياً استثنائياً ورائداً في مجال الفن، مشيرةً سموها إلى أهميته كنقطة التقاء للتنوع الثقافي والتواصل الحضاري، ومنصة فكرية ثقافية وفنية تجمع المبدعين من جميع أنحاء العالم، وتساهم في تبادل الخبرات والتجارب الإبداعية وآخر ما وصلت إليه الابتكارات الفنية. وقالت سموها: «يمثّل الابتكار هوية دبي التي تواصل استشرافها لمستقبل الإبداع الثقافي والفني عبر مبادراتها وبرامجها وفعالياتها التي تعكس توجُّه فكر المدينة الاستباقي، وتطلعاتها لتحقيق نمو متواصل عبر استثمار تنوعها الثقافي المتفرد وكفاءات المجتمع الإبداعي للارتقاء بقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في الإمارة، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة». وأضافت سموّها: «ينسجم (آرت دبي) مع تطلعات وطموحات المجتمع الإبداعي، ونجح المعرض عبر دوراته السابقة في توسيع آفاق الفضاء الفني، وتوظيف الابتكار لإثراء المشهد الإبداعي الفريد في المدينة، وإحداث حراك فني فاعل وشامل على المستويين الإقليمي والدولي، وزيادة إقبال القطاع الفني من مختلف الدول للمشاركة في فعالياته عزّزت تحقيقه لسلسلة من النجاحات والإنجازات عاماً بعد عام، ليثبت المعرض حضوره كبيئةٍ يزدهر فيها الإبداع، ويتوهج فيها الابتكار».

وقامت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بجولة في أرجاء «آرت دبي»، اطلعت من خلالها على البرنامج الغني الذي تمتاز به نسخة هذا العام، مشيدةً سموها بجهود القائمين على المعرض، وإسهاماتهم في تهيئة هذه البيئة الإبداعية التي تعزز جاذبية دبي. كما التقت سموها خلال الجولة بعدد من الفنانين والمبتكرين والشركاء الثقافيين المحليين والدوليين، الذين عبّروا لسموها عن سعادتهم بالتطور الكبير الذي يشهده قطاع الثقافة في دبي في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها الإمارة للارتقاء بالفنون ودمج التكنولوجيا ضمن القطاع، تحقيقاً لأهدافها وتوجهاتها في التحول إلى البيئة الرقمية، ما يسهم في تجسيد تطلعات القيادة الرشيدة، ويرسخ مكانة دبي كأفضل مدن العالم للعيش والعمل والزيارة.

تعزيز المشهد الإبداعي

يُكمل «آرت دبي» الذي يُعد أحد أبرز التظاهرات الفنية التي تندرج تحت مظلة موسم دبي الفني 2024، مسيرته في تعزيز المشهد الإبداعي، حيث يشهد المعرض في دورته الحالية مشاركة أكثر من 120 صالة عرض معاصرة وحديثة ورقمية، أكثر من 65% منها قادمة من الجنوب العالمي.

وتضم مجموعة المعارض الفنية لهذا العام أكبر مجموعة من العارضين المقيمين في دبي منذ انطلاق المعرض، ما يدلل على تنامي مكانة دبي الثقافية والفنية والتجارية. ويظل معرض «آرت دبي ديجيتال» القسم الوحيد في أي معرض فني دولي ضخم مخصص للوسائط الجديدة والفن الرقمي. ويتم تنسيق دورة 2024، الدورة الثالثة، من قبل الثنائي ألفريدو كراميروتي وأوروندا سكاليرا، لتسلط الضوء على الفنانين والمجموعات والمؤسسات والمنصات الذين يواصلون دفع حدود الفن والتكنولوجيا، من الرواد الأوائل لفن «البلوك تشين» إلى الفنانين العاملين في تقنيات الروبوتات والذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والواقع الممتد، وغيرها من التقنيات المتقدمة. وتتولى الدكتورة كريستيانا بونين تنسيق دورة 2024 من معرض «آرت دبي الحديث»، والذي يسلط الضوء على الديناميكيات التي شكلت الجنوب العالمي المعاصر. ويتناول المعرض - الذي يحمل عنوان «هذا العالم الآخر» - التبادلات الثقافية الواسعة التي حدثت بعد الحرب العالمية الثانية بين الاتحاد السوفييتي والدول العربية والأفريقية وجنوب آسيا، ويكشف عن التجارب المشتركة لفنانين من أوغندا وسوريا والسعودية وسريلانكا الذين تمت دعوتهم للدراسة في طشقند وكييف وألماتي وموسكو.



عروض فردية

يضم قسم «البوابة» 10 عروض فردية لأعمال فنية جديدة، إذ يستكشف هذا القسم، برعاية إميليانو فالديس، مفهوم «التعافي»، ويضم فنانين من أميركا اللاتينية والشرق الأوسط وجنوب آسيا. وينخرط كل فنان في ممارسات فنية اجتماعية، مما يوفر سبلاً للتأمل أثناء التعمق في أفكار المجتمع والانتماء والقوة التحويلية للفن. وللتوسع في هذا الموضوع، يتضمن برنامج «آرت دبي» لهذا العام سلسلة من العروض والمداخلات الجديدة التي ستقام طوال فترة المعرض. وقالت بينيديتا غيون، المديرة التنفيذية في معرض «آرت دبي»: «إننا نشهد مرحلة مميزة في السرد الثقافي لمدينة دبي. فمع ازدهارها وقدرتها على جذب الأفراد من جميع أنحاء العالم، إلى جانب نضوج البنية التحتية الثقافية فيها بشكل ملحوظ، نلحظ وجود أسس قوية متشعبة الجذور في مجال الفن والفنون ومن خلال نهجه الفريد والمستقل، يواصل معرض (آرت دبي) إعادة التفكير وصياغة الدور الذي يمكن أن يلعبه المعرض الفني في دعم نمو الاقتصاد الإبداعي، وبناء القدرات وخلق الفرص للفنانين والمبدعين من خلال الشراكات والتعاون».



أبرز الفعاليات

تشمل أبرز فعاليات البرنامج الدورة السابعة عشرة من منتدى الفن العالمي، الذي يستكشف العلاقة بين الظواهر الجوية العنيفة والتغير المناخي الحاد، والنسخة الثانية من مؤتمر دبي للأعمال الفنية، المنصة الرائدة لمناقشة التحديات الرئيسية التي تواجه سوق الفن العالمي وأول قمة رقمية في معرض «آرت دبي»، التي تجمع خبراء من مجموعة من التخصصات لدراسة نمو وفرص اقتصاد الفن الرقمي في دبي.

وقال بابلو ديل فال، المدير الفني في معرض «آرت دبي»: «ويعد معرض (آرت دبي) نقطة التقاء للمجتمعات الإبداعية من جميع أنحاء العالم، ونحن ندعو الزوار لاستكشاف اتساع وعمق برنامجنا - بدءاً من المعارض الفنية المعاصرة إلى الصالات الفنية التي توازي معروضاتها المتاحف في معرض (آرت دبي الحديث) إلى الفنانين الذين يصلون إلى مراحل متقدمة في استخدامهم للتقنيات المتطورة في معرض (آرت دبي ديجيتال)».

ويقدم معرض «آرت دبي» برنامجاً تعليمياً مكثفاً لدعم الجيل القادم من المبدعين والقادة الثقافيين، بما في ذلك «كامبس آرت دبي». وتأتي هذا العام أكبر دورة من برنامج الأطفال التابع لمجموعة أ.ر.م. القابضة الذي تطور ليصبح أكبر مبادرة تعليمية ثقافية في دولة الإمارات. وتم تطوير برنامج 2024 من قبل الفنان الهندي الأصل ساهيل نايك وسيتم إطلاقه في معرض«آرت دبي» قبل أن يتوسع ليصل إلى أكثر من 15 ألف طالب في أكثر من 100 مدرسة حكومية وخاصة وذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة في جميع الإمارات السبع.



أعمال تركيبية

يتضمّن النموذج المؤسسي الفريد لمعرض «آرت دبي» التعاون الوثيق مع كل من الحكومة وقطاع الأعمال لخلق الفرص للفنانين.

وستعرض دورة 2024 من «آرت دبي» مجموعة من الأعمال التي تم مؤخراً تكليف مجموعة من كبار الفنانين المحليين والإقليميين والعالميين بها، بما في ذلك العمل الفني التركيبي «مساحة القلب» للفنانة الكورية الكندية كريستا كيم، بتكليف من جوليوس باير. وإضافة إلى أبرز البرامج الموجودة ضمن فعاليات أسبوع «آرت دبي»، وأيضاً موسم دبي الفني، تقدم صالات العرض والمتاحف والمؤسسات الثقافية في دبي برنامجاً من المعارض الفردية والجماعية. كما تشمل أبرز الأحداث استعراض عمل تركيبي عام جديد لاتحاد الفنانين، وإطلاق برنامج دبي للفنون العامة.