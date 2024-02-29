الشارقة تحمل رسالتها الثقافية إلى معرض مسقط للكتاب

الشارقة (الاتحاد)

تواصل الشارقة نشر رسالتها الثقافية والحضارية ومشروعها التنويري العالمي في مختلف أنحاء العالم، حيث تشارك هيئة الشارقة للكتاب في الدورة الـ28 من معرض مسقط الدولي للكتاب، الذي انطلق في 21 من فبراير الجاري، ويستمر حتى 2 مارس المقبل، تحت رعاية معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري، وزير الأوقاف والشؤون الدينية، بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض.

وتستعرض هيئة الشارقة للكتاب في جناحها بالمعرض، المبادرات والبرامج التي تنفذها في إطار مشروع الشارقة الثقافي، الذي يستند إلى رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لجعل الشارقة مركزاً عالمياً للثقافة والفنون والأدب، وتقدم الهيئة للمشاركين والزائرين في معرض مسقط الدولي للكتاب نماذج من الفعاليات والمبادرات المحلية والإقليمية والعالمية التي تقوم بها لدعم صناعة الكتاب وتشجيع القراءة والإبداع في المنطقة والعالم، مثل تنظيم المسابقات والمهرجانات الثقافية المتنوعة، وإقامة ورش العمل، وتقديم الدعم للمؤلفين والمترجمين والموزعين في مختلف أنحاء العالم.

وفي إطار مشاركة الإمارة في معرض مسقط الدولي للكتاب، استقبل فاضل حسين بوصيم، مدير مكتب هيئة الشارقة للكتاب في المنطقة الشرقية، في جناح الهيئة، معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري، ‎وزير الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عمان، راعي المعرض، حيث أهداه نسخة من موسوعة «سلطان التواريخ»، لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. واطلع معاليه خلال الزيارة على النشاطات والفعاليات والإصدارات التي تعكس دور الشارقة في تطوير وتنمية الثقافة والمعرفة في المنطقة والعالم.

وحول مشاركة الشارقة في معرض مسقط الدولي للكتاب، قال فاضل حسين بوصيم، مدير مكتب هيئة الشارقة للكتاب في المنطقة الشرقية: «يعكس حضورنا في مسقط قوة الأخوة والروابط المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان الشقيقة، والتي تقوم على عناصر الجوار والتاريخ والثقافة والتنمية الشاملة التي يشهدها البلدان الشقيقان».

وأضاف: «نفخر بأن نستعرض أمام الناشرين العرب والأجانب في هذا الحدث الثقافي العربي ما تحتضنه الشارقة من فعاليات ومبادرات ثقافية عالمية، تشمل معرض الشارقة الدولي للكتاب، أكبر معارض العالم، والذي يجمع كل عام آلاف الناشرين والمؤلفين والقراء من مختلف الثقافات واللغات، ومؤتمري الناشرين والمكتبات، اللذين يعدان من أهم منصات التواصل والتعاون والتبادل بين الناشرين العرب والدوليين والمكتبيين في المنطقة، وكذلك مؤتمر الموزعين الدولي، الذي يسعى إلى تحسين وتسهيل عملية توزيع الكتب والمطبوعات في العالم العربي. كما نسعى إلى تعريف مجتمع النشر العالمي بالفرص التي توفرها الشارقة لرواد الصناعات الإبداعية بمختلف أنواعها لدعم حضورهم الفاعل في الأسواق العالمية».

ويشارك في معرض مسقط الدولي للكتاب في دورة هذا العام 847 ناشراً من مختلف الدول والمؤسسات الثقافية المحلية والعالمية، يقدمون لجمهور القراء أكثر من 622 ألف إصدار من الكتب والمطبوعات في مختلف المجالات واللغات، في 1236 جناحاً تغطي مساحة مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض. كما يشهد المعرض 283 فعالية ثقافية وترفيهية وتعليمية تستهدف مختلف الفئات، وتتناول موضوعات متعلقة بالأدب والفن والتاريخ والعلوم والتكنولوجيا والتنمية والحوار الحضاري، وغيرها.