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التعليم والمعرفة

«نيويورك أبوظبي» تنظم أمسية «المدينة والكاتب»

ناتالي حنظل
29 فبراير 2024 22:10

أبوظبي (الاتحاد)
أعلن مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي عن إقامة أمسية أدبية مميزة بعنوان «المدينة والكاتب: ملتقى عالمي»، بحضور نخبة من الكتاب والشعراء الحائزين على جوائز.
وتستضيف الفعالية التي تنظمها نتالي حنظل، الشاعرة والأستاذة في جامعة نيويورك أبوظبي، شخصيات أدبية مشهورة، بمن فيهم وول سوينكا، الحائز على جائزة نوبل، وآلان مابانكو، الحائز على الجائزة الأدبية الكبرى لأفريقيا السوداء، وأماندا ميكالوبولو، الحائزة على جائزة أكاديمية أثينا، وديفيد هنري هوانج، والفائز بجائزة توني. وغيرهم من الكتاب المتميزين الذين سيشاركون إبداعاتهم الكتابية أمام الحاضرين.وستقام الأمسية يوم 6 مارس في القاعة الزرقاء بمركز الفنون، وتستمد الأمسية الإلهام من العمود الصحفي الشهير بعنوان «المدينة والكاتب» الذي نُشرَ سابقاً في «كلمات بلا حدود»، المجلة الأدبية العالمية الأشهر في الولايات المتحدة الأميركية. وتأخذ مقالات هذا العمود الأدبي القرّاء في رحلات متنوعة لتشاركهم تأملات الحياة الحضرية وعوالم الخيال والأدب واللغة والترجمة والتحولات الثقافية. وقد تمت دعوة بعض ألمع الشخصيات الأدبية العالمية المؤثرة إلى أبوظبي.
وفي تعليقها على الأمسية، قالت ناتالي حنظل، منسقة المعرض: «يشرفنا أن نستضيف هذا الملتقى الذي يجمع كبار الكتاب والشعراء على المستوى العالمي. إذ إن أعمالهم الحائزة على جوائز هي شهادة على إنجازاتهم وتأثيرهم الملحوظ. وسينغمس طلابنا ومجتمع جامعة نيويورك أبوظبي، بالإضافة إلى المجتمع المحلي، والكتاب المدعوين، في رحلة أدبية فريدة وحوار قيم للغاية. وفي عالم تقوده المفاهيم الخاطئة وشتته التطرف، يوضح لنا هذا الحدث قوة الروابط بين الثقافات، فالكتاب يصورون الواقع من خلال تعقيداته الاجتماعية والثقافية ليساعدونا على فهم بعضنا بعضاً بشكل أفضل».
وتشهد الفعالية أيضاً مشاركة كل من كارلو لوكاريلي، الروائي والمقدم التلفزيوني الأكثر مبيعاً، وأنجي كروز، الحائزة على الميدالية الذهبية للكتاب اللاتيني، ورنا كازكاز، مخرجة أفلام حائزة على جوائز، وإيزابيلا حماد، وهي من أفضل الروائيين البريطانيين الشباب، وفرناندا ترياس، الحائزة على جائزة بارتولومي هيدالغو، وشهد الراوي، الفائزة بجائزة إدنبرة للرواية الأولى، وراشيل هولمز، كاتبة السيرة الذاتية الحائزة على جوائز عدة.
ومن جانبه، قال بيل براغين، المدير الفني التنفيذي لمركز الفنون: «نعتمد في مركز الفنون على الموارد المذهلة التي تتمتع بها جامعة نيويورك أبوظبي لخلق مساحة للبحث والحوار والتحقيق. ويعد هذا الحدث مثالاً قوياً على التعاون المستمر بين مركز الفنون وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة الذين يرتكز تعليمهم على أدوارهم كفنانين من الطراز العالمي. وعلى سبيل المثال، أصبحت ناتالي حنظل إلى جانب وول سوينكا جزأين مهمين من المشهد الفني والفكري في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال هذه التشكيلة الرائعة، نأمل أن نواصل المساهمة في الثقافة الأدبية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز مكانة أبوظبي الفريدة باعتبارها ملتقى طرق عالمياً للفن والأفكار».

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