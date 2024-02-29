تعاون بين مركز سالم بن حم الثقافي وجمعية الإمارات للإدارة العامة

العين (الاتحاد)

وقع مركز سالم بن حم الثقافي اتفاقية تعاون مع جمعية الإمارات للإدارة العامة بشأن دعم ونشر ثقافة التطوع والمشاركة في المجالات الإدارية التي تؤدي إلى ترسيخ مفاهيم وثقافة استشراف المستقبل.

وقع الاتفاقية الشيخ مسلم بن سالم بن حم العامري، رئيس مجلس إدارة مركز سالم بن حم الثقافي، والدكتور المهندس حامد محمد النيادي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للإدارة العامة، وذلك بمقر مركز سالم بن حم.

وتأتي الاتفاقية لتطوير التعاون المشترك الرامي إلى تعزيز الوعي المجتمعي تجاه أهمية التطوع بالإضافة إلى طرح مبادرات وفعاليات مشتركة لترسيخ مفاهيم الابتكار واستشراف المستقبل والاستثمار في العقول المبتكرة.

وتهدف الاتفاقية إلى خدمة المجتمع عن طريق تقديم المحاضرات والندوات وورش العمل والمؤتمرات المشتركة في تحقيق أهداف رؤية الإمارات المئوية 2071، واقتراح وتبني مشاريع مشتركة تسهم في خدمة المجتمع وترسيخ ثقافة التطوع.

واتفق الطرفان على المشاركة في الفعاليات والمؤتمرات والندوات والدورات التدريبية والمحاضرات، وتبادل الخبرات والمعرفة في المجالات المشتركة والتطوعية بما يخدم المجتمع، وتقديم الدراسات والبحوث المشتركة، وتقدم جمعية الإمارات للإدارة العامة الاستشارات في المجال الإداري عند الطلب.

وأكد الشيخ مسلم بن حم على أهمية التعاون مع مختلف المؤسسات العامة والخاصة والأكاديمية من أجل تحقيق الأهداف السامية للمركز، التي تتمثل في تعزيز القيم الإماراتية التراثية الأصيلة، والتطوع والعمل المجتمعي.

وأوضح رئيس مجلس إدارة مركز سالم بن حم الثقافي أن توقيع الاتفاقية مع جمعية الإمارات للإدارة العامة هو خطوة في هذا الاتجاه، حيث يعملان معاً من أجل تحقيق الأهداف المشتركة التي تتمحور حول التطوع والعمل المجتمعي من خلال البحوث والدراسات المشتركة، وتنظيم وطرح عدد من المبادرات، والتعاون في تنظيم المؤتمرات والمنتديات، والبرامج في إطار التفاهم المشترك وتبادل الخبرات.

ومن جانبه، أكد الدكتور المهندس حامد محمد النيادي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للإدارة العامة، أن هذه الاتفاقية من شأنها أن تسهم في تحقيق الرؤية الاستراتيجية التي تسير عليها الجمعية بخطى ثابتة، مشيراً إلى أن الجمعية على استعداد تام لتقديم كل أشكال الدعم وتقديم الخبرات والمعارف والمهارات في مجال الإدارة العامة بحيث تعم الفائدة جميع أفراد المجتمع. كما عبر عن سعادته بإبرام الاتفاقية مع مركز سالم بن حم الثقافي كإشارة لبدء التعاون والعمل الجاد بما يحقق الأهداف المنشودة لدى الطرفين.