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التعليم والمعرفة

تعاون بين «سياحة الفجيرة» و«السوربون أبوظبي» في مجال الآثار

السوربون أبوظبي
1 مارس 2024 00:30

الفجيرة (وام)

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اتفّقت دائرة السياحة والآثار بالفجيرة مع جامعة السوربون أبوظبي على برنامج تعاون مشترك بين الجهتين، بهدف البحث والتطوير والتدريب في مجالات الآثار والأزمنة والعصور السابقة من خلال تبادل المعرفة والموارد والخبرات.
جاء ذلك خلال اجتماع عُقد بمقر الدائرة بحضور الدكتور كريستوف مولهيرات رئيس قسم الآثار بكلية تاريخ الفن وعلم الآثار بجامعة السوربون أبوظبي، والدكتورة آن رئيس البعثة الفرنسية للتنقيب بالفجيرة سابقاً والباحثة في المركز الفرنسي الوطني للبحوث العلمية (CNRS)، ورئيس قسم الآثار بالدائرة صلاح علي.
كما اتفق الجانبان على تدريب طلاب وطالبات الماجستير في كلية تاريخ الفن وعلم الآثار بجامعة السوربون أبوظبي بالمواقع الأثرية بإمارة الفجيرة، فيما تخصص الجامعة دورات تخصصية في علم الآثار من قبل أساتذتها لموظفي دائرة الفجيرة للسياحة والآثار.

السوربون أبوظبي
الفجيرة
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