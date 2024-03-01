مركز جمعة الماجد ينظم ورشة عن الذكاء الاصطناعي

دبي (الاتحاد)

نظَّم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، يوم الخميس، ورشة عمل بعنوان «تطبيقات الذكاء الاصطناعي في صناعة المستقبل: شات جي بي تي وجيميناي جوجل أنموذجاً»، قدَّمها المهندس رائف الغوري، خبير تقنية المعلومات والاتصالات.

وهدفت الورشة إلى نشر الوعي بأهمية برمجيات الدردشة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وكيفية تسخيرها في استشراف المستقبل لمختلف القطاعات.

تكريم المحاضر

وبيّن المهندس رائف الغوري في الورشة مفهوم هندسة الأوامر والأدوات وكيفية الاستفادة منها، وشرح كيفية عمل أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي (الإنشائي)، مثل جيميناي وتشات جي بي تي، وإمكانات وحدود كل منهما والحالات الأمثل لاستخدامها، وقدم شرحاً عملياً لمجموعة واسعة من الأوامر المستخدمة مثل أوامر الفرز والتصنيف والتلخيص واستخلاص المعلومات والترجمة، ثم وضح كيفية التأكد من صحة المعلومات التي نحصل عليها من جيميناي، وفن صياغة الأوامر لإنشاء تصاميم ورسومات في تطبيقات متنوعة ما يوفر على المستخدمين الكثير من الوقت والجهد والمال.

وفي ختام الورشة شكر الدكتور محمد كامل جاد، مدير عام المركز، المهندس رائف الغوري على تقديمه المميز في الورشة، ثم قام بتكريمه وتوزيع شهادات التخرج على المشاركين.