السبت 2 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«آرت دبي» يعرض مجموعة آسرة من التجارب الفنية التشكيلية

«آرت دبي» يعرض مجموعة آسرة من التجارب الفنية التشكيلية
1 مارس 2024 21:23

دبي (وام)
أكدت هالة خياط، المستشارة المختصة بشؤون الفن والثقافة في «آرت دبي»، أن النسخة الـ17 من معرض «دبي آرت» تطل هذا العام عبر مجموعة واسعة وآسرة من التجارب الفنية التشكيلية المعاصرة والحديثة والرقمية وفن البوابة لأكثر من 400 فنان وأكثر من 100 صالة عرض معاصرة وحديثة ورقمية تمثل أكثرمن 60 مدينة و40 دولة.
وقالت خياط في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» إن الفنان اعتاد استخدام مواد مختلفة ما بين زيتية ومائية وحديد وقماش وغيرها من المواد ليعبر عن أفكاره.. أما الآن فهو يستخدم الكمبيوتر والتقنيات الرقمية وأصبح لدينا فن من الذكاء الاصطناعي انخرط فيه كبار الفنانين العرب الذي يعاصرون كل ما هو جديد وأبدعوا في هذا الفن.. منوهة إلى أن المعرض يركز على الفن المعاصر والفن الحديث إلى جانب معرض بوابة وآرت دبي ديجيتال.

وأشارت إلى أن المعرض يحمل موضوعات كثيرة متعددة أبدع فيها الفنانون المشاركون مثل «مرحلة التشافي» خاصة بعد «كوفيد» حيث عبر فنانون عن حالتهم النفسية خلال هذه الفترة من خلال أعمالهم الإبداعية، فيما كشف عن التجارب المشتركة للفنانين من مناطق قد تبدو بعيدة مثل أوغندا وسريلانكا.
ونوهت إلى أن المعرض شهد تعاوناً بين هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» و«آرت دبي» الذي كشف عن عمل فني بمشاركة 5 فنانين إماراتيين هم محمد أحمد إبراهيم وشيخة المزروع وأسماء بالحمر وخالد البنا وعفراء الظاهري، عبر مبادرة «اتحاد الفنانين»، الذين ابتكروا منحوتة تعبر عن اتحاد وترابط الإمارات السبع.
ولفتت خياط إلى أن المعرض خصص برامج للموهوبين من الأطفال من مدارس الدولة من خلال ورش تعليمية وجلسات حوارية وأعمال ميدانية، بإشراف فنانين مشاهير مثل ساهيل نايق الذي سيأخذ المشاركين في رحلة فنية، من خلال ممارساته النحتية والمعمارية والتعليم الفني باستخدام الديوراما والذاكرة والبيئة المبنية كمصادر إلهام على مدار خمسة أيام.

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: ازدهار المشهد الإبداعي في الإمارات يعكس التزامها الراسخ بتهيئة المناخ الداعم لأصحاب الفكر المبدع والطاقات الخلّاقة
لطيفة بنت محمد تفتتح «آرت دبي» في دورته السابعة عشرة

من جانبها، أعربت الفنانة إيريكا هيلتون، الرئيس التنفيذي لمعرض هيلتون المعاصر ومقرها شيكاغو والمشاركة في المعرض قسم دبي ديجيتال، عن سعادتها بإتاحة الفرصة للمشاركة في المعرض الذي يشهد زخماً كبيراً من أعمال فنية مبهرة، الأمر الذي يتيح تبادل الخبرات بين الفنانين المشاركين. وتحدثت هيلتون عن أعمالها المشاركة التي تحمل طابعاً رقمياً تكنولوجياً إذ يوظف الفنان هذه الأداة المعاصرة لصياغة روايات وآفاق أبعد من المألوف تعبر عن دواخل الإنسان وأبعادة النفسية بطريقة فنية مبتكرة.

آرت دبي
الفن التشكيلي
فنانون
آخر الأخبار
محمد بن راشد يطلع على برج «وقف المليار وجبة»
علوم الدار
محمد بن راشد يطلع على برج «وقف المليار وجبة»
اليوم 15:44
الوصل يدخل «القائمة التاريخية» في كرة الإمارات
الرياضة
الوصل يدخل «القائمة التاريخية» في كرة الإمارات
اليوم 15:00
قائد عام الدفاع المدني يطلع على مستجدات سير العمليات التشغيلية لقطار الاتحاد للبضائع
علوم الدار
قائد عام الدفاع المدني يطلع على مستجدات سير العمليات التشغيلية لقطار الاتحاد للبضائع
اليوم 14:28
النجوم قادرة على «إطلاق» المادة اللازمة لتَكَوُّن الكواكب
الترفيه
النجوم قادرة على «إطلاق» المادة اللازمة لتَكَوُّن الكواكب
اليوم 14:24
«دي عزيزة» أجمل «الأفراس» في «الشارقة للجواد العربي»
الرياضة
«دي عزيزة» أجمل «الأفراس» في «الشارقة للجواد العربي»
اليوم 14:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©