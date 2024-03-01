«آرت دبي» يعرض مجموعة آسرة من التجارب الفنية التشكيلية

دبي (وام)

أكدت هالة خياط، المستشارة المختصة بشؤون الفن والثقافة في «آرت دبي»، أن النسخة الـ17 من معرض «دبي آرت» تطل هذا العام عبر مجموعة واسعة وآسرة من التجارب الفنية التشكيلية المعاصرة والحديثة والرقمية وفن البوابة لأكثر من 400 فنان وأكثر من 100 صالة عرض معاصرة وحديثة ورقمية تمثل أكثرمن 60 مدينة و40 دولة.

وقالت خياط في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» إن الفنان اعتاد استخدام مواد مختلفة ما بين زيتية ومائية وحديد وقماش وغيرها من المواد ليعبر عن أفكاره.. أما الآن فهو يستخدم الكمبيوتر والتقنيات الرقمية وأصبح لدينا فن من الذكاء الاصطناعي انخرط فيه كبار الفنانين العرب الذي يعاصرون كل ما هو جديد وأبدعوا في هذا الفن.. منوهة إلى أن المعرض يركز على الفن المعاصر والفن الحديث إلى جانب معرض بوابة وآرت دبي ديجيتال.

وأشارت إلى أن المعرض يحمل موضوعات كثيرة متعددة أبدع فيها الفنانون المشاركون مثل «مرحلة التشافي» خاصة بعد «كوفيد» حيث عبر فنانون عن حالتهم النفسية خلال هذه الفترة من خلال أعمالهم الإبداعية، فيما كشف عن التجارب المشتركة للفنانين من مناطق قد تبدو بعيدة مثل أوغندا وسريلانكا.

ونوهت إلى أن المعرض شهد تعاوناً بين هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» و«آرت دبي» الذي كشف عن عمل فني بمشاركة 5 فنانين إماراتيين هم محمد أحمد إبراهيم وشيخة المزروع وأسماء بالحمر وخالد البنا وعفراء الظاهري، عبر مبادرة «اتحاد الفنانين»، الذين ابتكروا منحوتة تعبر عن اتحاد وترابط الإمارات السبع.

ولفتت خياط إلى أن المعرض خصص برامج للموهوبين من الأطفال من مدارس الدولة من خلال ورش تعليمية وجلسات حوارية وأعمال ميدانية، بإشراف فنانين مشاهير مثل ساهيل نايق الذي سيأخذ المشاركين في رحلة فنية، من خلال ممارساته النحتية والمعمارية والتعليم الفني باستخدام الديوراما والذاكرة والبيئة المبنية كمصادر إلهام على مدار خمسة أيام.

من جانبها، أعربت الفنانة إيريكا هيلتون، الرئيس التنفيذي لمعرض هيلتون المعاصر ومقرها شيكاغو والمشاركة في المعرض قسم دبي ديجيتال، عن سعادتها بإتاحة الفرصة للمشاركة في المعرض الذي يشهد زخماً كبيراً من أعمال فنية مبهرة، الأمر الذي يتيح تبادل الخبرات بين الفنانين المشاركين. وتحدثت هيلتون عن أعمالها المشاركة التي تحمل طابعاً رقمياً تكنولوجياً إذ يوظف الفنان هذه الأداة المعاصرة لصياغة روايات وآفاق أبعد من المألوف تعبر عن دواخل الإنسان وأبعادة النفسية بطريقة فنية مبتكرة.