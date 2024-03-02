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افتتاح أيام الشارقة التراثية 2024 في الذيد

افتتاح أيام الشارقة التراثية 2024 في الذيد
2 مارس 2024 23:21

الشارقة (وام)
افتتح الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، والدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، الدورة الحالية من أيام الشارقة التراثية 2024 في ساحة حصن الذيد.

وأثنى الشيخ محمد بن حميد القاسمي على ما حفلت به أيام الشارقة التراثية في الذيد من مظاهر تراثية متنوعة عكست ما سجلته ذاكرة الناس من حرف ومهن وحكايات شعبية ولوحات فنية عكستها كذلك جذور العادات والتقاليد الأصيلة وتنوع الأزياء الشعبية.

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وقال الدكتور عبد العزيز المسلم: «على امتداد الدورات الحادية والعشرين الماضية لأيام الشارقة التراثية كانت الذيد في مقدمة مدن الشارقة التي قدمت نماذج مشرقة عن التراث المحلي في المدينة، وأبهرت الضيوف والزائرين، ووضعتهم، بما قدمت من فعاليات وورش، في قلب الحدث التراثي السائد قديماً، فأضافت نجاحاً مستحقاً إلى نجاحاتها السابقة وبجدارة».
وازدانت ساحة الحصن في الذيد بمجموعة من الفقرات التراثية العريقة التي راوحت بين الفنون الشعبية والتفاصيل التراثية.

أيام الشارقة التراثية
الذيد
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