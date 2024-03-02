الأحد 3 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

في المجمع الثقافي اليوم.. «ملحمة الكريستال» رؤية استعراضية لأزمة المناخ

في المجمع الثقافي اليوم.. «ملحمة الكريستال» رؤية استعراضية لأزمة المناخ
3 مارس 2024 01:27

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«بيئة أبوظبي» تنفذ برامج للحفاظ على السلاحف البحرية المهددة بالانقراض
كليلة ودمنة في اللوفر - أبوظبي

أزمة المناخ العالمية محور العرض الأدائي «الكون: ملحمة كريستال الظلام» الذي يقدمه المجمع الثقافي في أبوظبي اليوم، ويقدم العرض المستوحى من الفيلم الخيالي «كريستال الظلام» رؤية تأمّلية لمشكلة الاحترار وارتفاع درجة حرارة الأرض، ويظهر خلاله الكوكب كياناً مريضاً تمزّقه تحديات صعبة ويحتاج بشدة إلى تضميد الجراح ومن ثم العلاج والشفاء. وتخلق الخلفيات الرقمية المبهرة والأزياء المتطورة مشاهد مبهرة يتداخل في جنباتها الواقع مع الخيال ويرسمان صورة مؤثرة لما يتهدد الأرض من أزمات، فيما يستحضر الحوار والاستعراضات مفهوم عدم الفصل بين الإنسانية والطبيعة، ليجيب العرض في النهاية على التساؤل المهم: كيف يمكننا أن نجتمع كلنا سوياً لنصبح مرة أخرى كياناً متكاملاً؟.. يذكر أن العمل إنتاج مشترك بين استوديو واين ماكجريجور والباليه الملكي بالتعاون مع جيم هنسون كومباني.

المناخ
المجمع الثقافي
أبوظبي
آخر الأخبار
محمد بن راشد يصدر مرسوماً بإعارة وتعيين مدير عام دائرة جمارك دبي
علوم الدار
محمد بن راشد يصدر مرسوماً بإعارة وتعيين مدير عام دائرة جمارك دبي
2 مارس 2024
ولي عهد أبوظبي يلتقي ولي عهد البحرين
علوم الدار
ولي عهد أبوظبي يلتقي ولي عهد البحرين
2 مارس 2024
أطفال فلسطينيون يقفون على أطلال مأوى مؤقت دمره القصف الإسرائيلي في دير البلح وسط غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
استئناف محادثات وقف إطلاق النار بغزة اليوم في القاهرة
اليوم 01:35
السفينة «روبيمار» قبالة السواحل اليمنية (من المصدر)
الأخبار العالمية
اليمن.. غرق سفينة استهدفها الحوثيون في البحر الأحمر
اليوم 01:34
أرشيفية
الأخبار العالمية
باريس: السلطات الإسرائيلية مسؤولة عن منع وصول المساعدات
اليوم 01:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©