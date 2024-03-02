في المجمع الثقافي اليوم.. «ملحمة الكريستال» رؤية استعراضية لأزمة المناخ

أبوظبي (الاتحاد)

أزمة المناخ العالمية محور العرض الأدائي «الكون: ملحمة كريستال الظلام» الذي يقدمه المجمع الثقافي في أبوظبي اليوم، ويقدم العرض المستوحى من الفيلم الخيالي «كريستال الظلام» رؤية تأمّلية لمشكلة الاحترار وارتفاع درجة حرارة الأرض، ويظهر خلاله الكوكب كياناً مريضاً تمزّقه تحديات صعبة ويحتاج بشدة إلى تضميد الجراح ومن ثم العلاج والشفاء. وتخلق الخلفيات الرقمية المبهرة والأزياء المتطورة مشاهد مبهرة يتداخل في جنباتها الواقع مع الخيال ويرسمان صورة مؤثرة لما يتهدد الأرض من أزمات، فيما يستحضر الحوار والاستعراضات مفهوم عدم الفصل بين الإنسانية والطبيعة، ليجيب العرض في النهاية على التساؤل المهم: كيف يمكننا أن نجتمع كلنا سوياً لنصبح مرة أخرى كياناً متكاملاً؟.. يذكر أن العمل إنتاج مشترك بين استوديو واين ماكجريجور والباليه الملكي بالتعاون مع جيم هنسون كومباني.