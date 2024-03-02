شما بنت محمد بن خالد تؤكد أهمية دور المعلمين في اكتشاف ودعم المواهب

العين (وام)

أكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، على الدور الحيوي للمربين والمعلمين في اكتشاف المواهب ودعمها، مشيرة إلى ضرورة رعاية الطلبة الموهوبين المشاركين في تحدي القراءة بتخصيص قسم خاص لهم في مكتبة أجيال المستقبل بمقر الجمعية لتدريب الطلبة على المقابلات النهائية.

ودعت للتفاعل مع برامج المؤسسات التي هيأت بيئة خصبة لأجيال الوطن حتى يتمكنوا من إبراز دورهم عن طريق البرامج الثقافية والتربوية والمهارية والتراثية والفنية، عبر مدربين مختصين وقاعات مجهزة ومهيأة للجميع طوال أيام الأسبوع وعلى مدار العام.

جاء ذلك، على هامش «الملتقى الطلابي الثاني» الذي نظمته جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل ضمن برنامج الوراقين بالتعاون مع مدرسة المعالي تحت شعار «القيادة الإبداعية بقدراتنا الذاتية»، تزامناً مع اختتام فعاليات شهر الابتكار، بمشاركة مجموعة من طلبة المدارس الحكومية بمدينة العين.

وزارت الشيخة د. شما بنت محمد قاعات مكتبة أجيال المستقبل ومدرسة القهوة والسنع، حاثة الطلبة على الاهتمام بالقراءة وحفظ موروث الأجداد وصيانته مشيدة في الوقت ذاته بإبداعات الطلبة وابتكاراتهم.

وتجولت الشيخة د. شما بنت محمد بن خالد آل نهيان في أركان الملتقى، واطلعت على البرامج والفعاليات التي أعدها الطلبة بأنفسهم وأشرفوا على تقديمها، وتضمنت الفعاليات ورشة «الانتماء والولاء» قدمها طالب من مدرسة الزايدية للتعليم الثانوي، كما قدمت مدرسة الجاهلي ورشة مبادرة «أقرأ لينطلق لساني بالفصيح» وورشة «لدي حكاية»، أما مدرسة خليفة بن زايد فقد قدمت عرضاً لابتكارات مجموعة من الطلاب المبدعين، فيما قدم طلاب مدرسة الشيم ورشة تنقية قشط الطلاء«جراتاج»، وتمت التوصية برعاية فكرة الابتكارات من قسم البيئة والاستدامة، واستضافة طالبات مدرسة الشيم لتنفيذ ورشة رسم ضمن معرض ريشة وفنان بمقر الجمعية. ومن مدرسة الزايدية للتعليم الثانوي، أوصت الشيخة د. شما باستضافة الطالب محمد مطر الشامسي بمجلس شما محمد للفكر والمعرفة بمقر المركز. وفي حوار مع طالبات مدرسة حصة بنت محمد، استمعت الشيخة د. شما لشرح عن مشروع «تقليل الانبعاثات الكربونية بوساطة الطحالب»، كما استمعت لعرض من طلبة مدرسة طحنون بن محمد ح2، أوضحوا فيه أهمية الحفاظ على البيئة ودور الاستدامة البيئية في ذلك، حيث ستتم رعاية فكرة المشروع ضمن برنامج شما محمد للتثقيف البيئي.