«موجة».. هوية العاصمة على لوحة رقمية عملاقة

أبوظبي (الاتحاد)

فرصة مثالية للتعرف على جانب مهم من الهوية الثقافية للعاصمة، يتيحها العمل الفني الرقمي «موجة» الذي أبدعته المجموعة الفنية «d’strict»، و«موجة» عمل إبداعي رقمي جرى تنفيذه عبر تقنية الوهم، ويعرضه المجمع الثقافي التابع لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي على شاشة عملاقة حتى العشرين من مارس الحالي، ويتميز العمل بتصميمه ثنائي الأبعاد الذي تتخلله موجات ثلاثية الأبعاد تتصاعد بشكل متعاقب فتضفي عليه مزيداً من الحيوية والجمال.. وعلى مدى شهور طويلة نجح العمل الذي يندرج ضمن مبادرة «أبوظبي للفن العام» في أن يكون حافزاً للإبداع ومحركاً للتعبير الابتكاري، وتعزيز المشاركة المجتمعية في المشهد الفني، ما يرسخ مكانة أبوظبي عاصمة عالمية للثقافة والفنون.